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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

快來「夢想飛行樂園」 免費參觀第1架波音787原型機ZA001

2026/06/03 21:27

停在「夢想飛行樂園」的首架波音787飛機原型機ZA001。（記者周幸叡攝）停在「夢想飛行樂園」的首架波音787飛機原型機ZA001。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／日本報導〕位於日本愛知縣名古屋的中部國際機場，有「Centrair」暱稱，這是結合英文的中央「central」及機場、航空「air」的合體字，不僅是遊客造訪愛知縣名古屋、以及日本中部地區例如伊勢志摩、合掌村、昇龍道等知名景點的主要空中門戶，機場本身也匯聚各種設施，吃喝玩樂一應俱全，即使不搭飛機，在裡頭就能玩上一整天。其中，廣受航空迷及親子遊客喜愛的，除了欣賞各家航空公司旗下飛機起降英姿，還有免費參觀第1架波音787原型機ZA001。

夢想飛行樂園展示的「大白鯨」──「波音747夢想運輸者」模型。（記者周幸叡攝）夢想飛行樂園展示的「大白鯨」──「波音747夢想運輸者」模型。（記者周幸叡攝）

從每個角度觀賞首架波音787飛機原型機ZA001，樂趣盎然。（記者周幸叡攝）從每個角度觀賞首架波音787飛機原型機ZA001，樂趣盎然。（記者周幸叡攝）

走進中部機場兩座航廈之間的「夢想飛行樂園」，眼睛馬上一亮，龐大的波音787昂然矗立在眼前，不要懷疑，這可是貨真價實的波音飛機喔！這座「夢想飛行樂園」就是為了它所建造的，但為何這架大飛機會停駐在這裡呢？話說，波音787飛機是採取國際分業體制製造，日本有三菱重工、川崎重工、SUBARU參與，約負責35％的機體零件製造，波音787飛機的機翼、引擎，機身等部位零件，就由這些企業在愛知縣內的工廠製造，之後全以海運送抵中部國際機場集中存放。為了這些重要零件，中部國際機場特別建造一個倉庫妥善保存，美國波音公司則會定期開著俗稱「大白鯨」的特殊用途貨機「波音747夢想運輸者」（Boeing 747 Dreamlifter，或稱Boeing 747-400 Large Cargo Freighter，簡稱747 LCF或LCF）到中部國際機場，將所有半成品零件運送到西雅圖組裝成飛機。

ZA001機身下方有當次執行飛來中部國際機場任務的駕駛及相關人員簽名。（記者周幸叡攝）ZA001機身下方有當次執行飛來中部國際機場任務的駕駛及相關人員簽名。（記者周幸叡攝）

遊客可以免費進入ZA001的駕駛艙參觀。（記者周幸叡攝）遊客可以免費進入ZA001的駕駛艙參觀。（記者周幸叡攝）

為了感謝名古屋中部國際機場的貢獻，美國波音公司遂將第1架波音787原型機ZA001捐贈給中部國際機場，也代表著飛機「回歸故鄉」意涵。至於收到這份「大禮」的中部國際機場，一方面思索該如何收納這位載譽歸來的遊子，另一方面也希望藉此讓大家更了解航空製造業、歡迎周遭居民及各國遊客都能常來中部國際機場遊玩，於是以這架波音787原型機為主題，開設高達3層樓的「夢想飛行樂園」。遊客進入園內，可認識包含中部國際機場的相關介紹，例如台中國際機場是中部國際機場在亞洲的姊妹機場、還有趣味航空遊戲體驗、帶機長帽拍照留念或將照片做成鑰匙圈……更棒的是，能免費進入ZA001駕駛艙內參觀，細看裡頭精密的儀表設備；若是看得不過癮想要親自動手試開，可前往園內的「LUXURY FLIGHT」付費體驗模擬飛行。

在「夢想飛行樂園」可邊飲食邊欣賞ZA001的英姿。（記者周幸叡攝）在「夢想飛行樂園」可邊飲食邊欣賞ZA001的英姿。（記者周幸叡攝）

「LUXURY FLIGHT」店面展售琳瑯滿目的飛航相關伴手禮。（記者周幸叡攝）「LUXURY FLIGHT」店面展售琳瑯滿目的飛航相關伴手禮。（記者周幸叡攝）

至於觀賞ZA001的方式，從1樓到3樓、由機頭到機尾，各種角度遠觀近看皆美。走累了，在3樓的星巴克坐下來，邊喝飲料邊透過欄杆和ZA001凝望，或是在美食區用餐，看著停在旁邊的ZA001，好像等一下用完餐就要搭乘它飛向天際，那種感覺真的很美好！難怪中部機場工作人員表示，「夢想飛行樂園」非常受大小朋友喜愛，一到假日，附近居民也常來遊玩。離開前，也別忘了前往「LUXURY FLIGHT」的商店選購伴手禮，各家航空公司的飛機模型、眾多原創的飛航相關商品，讓人愛不釋手，小心買到荷包失守喔。

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