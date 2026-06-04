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飛魚躍進創客教室 台南學童以手做認識原民文化與自然智慧

2026/06/04 14:29

原力Maker工作坊以飛魚文化，啟發學生創意與文化學習。（南市教育局提供）原力Maker工作坊以飛魚文化，啟發學生創意與文化學習。（南市教育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為深化學生對原住民族文化的理解，南市教育局原住民族教育資源中心與長榮大學產學創新總中心，合作推出「原力Maker－原民智慧創客科學工作坊」，以「原住民彩線纏繞工藝實作」為主題，結合文化學習與創客教育。這學期共有287名國小學生走進創客場域，透過故事導讀、圖騰認識及手作體驗，在動手創作過程中探索原住民族文化之美，感受傳統智慧與現代創意的精彩結合。

彩線纏繞工藝結合原民智慧，帶動國小生體驗創客教育。（南市教育局提供）彩線纏繞工藝結合原民智慧，帶動國小生體驗創客教育。（南市教育局提供）

此次工作坊以雅美（達悟）族文化中的代表性意象「飛魚」為主題，帶領學生從飛魚文化與海洋故事出發，逐步了解原住民族與自然共生共存的生活哲學。課程設計融入彩線纏繞、銅線骨架塑形及異材質創作等元素，讓孩子們親手製作「躍動飛魚擺飾」，不僅培養創意思考與手作能力，也透過實際操作加深對文化意涵的理解。

參與活動的海東國小學生洪妘甄分享，原本以為這只是一般的手作課程，沒想到每個圖騰、顏色和材料選擇背後都蘊含文化故事與精神意義。老師介紹飛魚文化後，她才知道飛魚不只是雅美族重要的食物來源，更象徵生命循環、季節律動及對自然的尊重。

教育局長鄭新輝表示，「躍動飛魚擺飾」不只是工藝創作，更是文化教育的重要媒介，學生透過飛魚造型創作，學習的不只是工藝技法，更能從中理解圖騰所代表的文化象徵，進一步認識原住民族尊重海洋、生態與自然資源的價值觀。

教育局指出，未來將持續透過原住民族教育資源中心推動多元課程，除了彩線纏繞工藝外，也將陸續規畫圖騰金屬蝕刻、植物染、原民意象吊飾及編織擺飾等特色課程，讓更多學生有機會接觸原住民族文化。

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