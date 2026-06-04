面白大丈夫劇團推出原創喜劇《職男人生2－搞笑重啟》

面白大丈夫劇團將於恆春文化中心劇場館演出《職男人生2-搞笑重啟》。（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕深受觀眾喜愛的面白大丈夫劇團，6月28日下午3點於恆春文化中心劇場館，帶來原創喜劇《職男人生2-搞笑重啟》。作品以職場生活為主題，結合漫才、短劇與互動橋段，透過幽默詼諧的演出，展現直男在工作、愛情與友情中的荒謬日常，邀請觀眾走進劇場，在笑聲中找到共鳴與療癒。

「職男人生」系列自 2019 年創團，由董軒、耿賢、阿量、木森四位演員自編自導自演，融合日式搞笑風格，包含漫才與短劇兩種形式，於全台七縣市巡演，至今累積超過 40 萬人票房。曾與威秀影城合作，開創舞台劇在影城演出的特別體驗，為當代極具影響力的喜劇表演團體。

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《職男人生2-搞笑重啟》將直男的固執、單純與幽默放大呈現，並巧妙融入時下流行文化與生活趣事。節目內容包含「搞笑救星漫才」、「短劇餐廳」、「短劇棒球」、「森量漫才」、「短劇益智問答」、「短劇茶水間」等多元段落。劇中不僅笑點密集，更加入影片互動橋段，讓觀眾在笑聲中重新思考人生的可能性。

屏東縣政府文化處表示，這齣作品不僅是一場喜劇演出，更是一段跨世代的情感交流。透過笑聲與故事，觀眾將在劇場中感受到職場人生的荒謬與溫度，並在幽默中找到共鳴，於OPENTIX兩廳院售票系統熱賣中，使用文化幣購買青年席位享5折自由座優惠價，詳細節目資訊請上屏東縣政府文化處官方臉書查詢。

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