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北市國歐巡選曲被讚很高明 原來〈柏林空氣〉還飄香台灣美食這一味

2026/06/04 12:03

北市國耳目一新的演出，讓全體觀眾歡欣鼓舞，紛紛起立並報以熱烈掌聲。（記者凌美雪攝）北市國耳目一新的演出，讓全體觀眾歡欣鼓舞，紛紛起立並報以熱烈掌聲。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕此次北市國歐巡首站柏林的選曲，不僅全場聚焦台灣，旅德知名笙演奏家吳巍就大讚，在適合西方樂器的柏林愛樂廳，原本安排國樂曲目就很不容易，但此次北市國可說充分展現樂團的實力；而更多柏林在地居民則認為，下半場安可曲〈Berliner Luft〉（柏林空氣）超接地氣，有趣的是，連台灣觀眾都對此曲朗朗上口，原來它是很多人小時候熟悉的金蘭烤肉醬廣告曲。

〈Berliner Luft〉德國作曲家保羅•林克（Paul Lincke），於1904年以進行曲編寫的曲目，據說柏林愛樂每年夏季舉辦的戶外森林音樂會，多會在最後一首演奏〈Berliner Luft〉，然後指揮都會開心地「玩」一下，比如賽門拉圖就曾拿起鼓棒打鼓，杜達美則是跟首席換位子，自己拉起小提琴。也有德國人說，慕尼黑啤酒節也常演唱這首歌。

所以，選擇〈柏林空氣〉當安可曲，不僅很接地氣，對台灣人來說，可也是小時候的回憶。

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