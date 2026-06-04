新美館「海山夜行」炫目光雕 6/20起搶先點亮三鶯線夜空

「海山夜行」10分鐘光雕展演，透過光雕投影、雷射、電子聲響與地景環境的交織，打造沉浸式夜間體驗。（圖由新北市文化局提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市文化局將於6月20日至7月12日在新北市美術館推出「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」展演，以建築光雕結合聲光環境劇場形式，打造10分鐘的沉浸式夜間體驗，呼應三鶯線將通車的重要時刻，以光影、聲音與建築，共同書寫涵蓋歷史脈絡的當地文化軌跡。

文化局表示，此次展演由近年作品屢獲國際指標性設計獎項肯定的藝術家陳怡潔擔任藝術總監，攜手音樂總監王希文及跨領域創作團隊共同打造，透過光雕投影、雷射、電子聲響與地景環境的交織，讓新美館不再只是靜態建築，而是成為一座向城市敞開的「光之平台」，邀民眾在夜色中展開一場穿越歷史與未來的感知旅程。

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6月20日至21日的2026新北夏至音樂節活動期間，民眾可於新北市美術館戶外園區搶先欣賞《海山夜行》精華版展演。（圖由新北市文化局提供）

文化局說明，「海山夜行」以「海山」古地名出發，從清代「海山庄」到日治時期「海山郡」歷史脈絡出發，串連包含現在的三峽、鶯歌、樹林、土城、板橋、中和、永和與新莊等地的文化記憶，並呼應三鶯線將通車，透過光影重新編碼地方紋理與未來節奏，最大亮點是以新美館與周邊地景打造的「360度環景光雕劇場」，光不只投射於建築表面，更沿著地景延展，結合聲音與空間節奏，形成沉浸式感官場域。

《海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場》模擬圖。（圖由新北市文化局提供）

文化局指出，配合「2026新北夏至音樂節」，6月20日至21日活動期間，民眾也可在新美館戶外園區搶先欣賞《海山夜行》精華版展演，6月23日至26日晚間7點至8點，將推出每天4場、每場10分鐘的口碑場演出；完整展演則自6月27日起持續至7月12日，平日晚上7點起，每半小時點亮1次，最後1次為8點半，假日（週六、日） 演出時間為晚間7點、8點、9點共3次，相關資訊可至「藝向新北」官網（https://ntpcart-sy2026.com/）查詢。

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