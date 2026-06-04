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符號宇宙與童趣精靈 楠梓特校學子展現純粹創作能量

2026/06/04 17:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南生活美學館與高雄市立楠梓特殊學校合作「（☆左走右曰）迌物&原生藝術的交匯∞」展覽，展出畢業於楠梓特殊學校3位藝術家力政文、黃宥凱與王威宏代表性作品。今（4）日開幕，邀請大家一起認識獨特而純粹的原生藝術之美。

藝術家王威宏蔬菜種子精靈作品。（台南生活美學館提供）藝術家王威宏蔬菜種子精靈作品。（台南生活美學館提供）

力政文擅長以符號與抽象圖像建構內在世界，「文字符號系列」作品融合敏銳感知與高度原創性，展現獨特思維與藝術語彙。黃宥凱以自由奔放且極具辨識度的構圖風格聞名，作品曾參與上海世界博覽會、日本原生藝術大展及多項國際藝術博覽會，並多次獲得台北富邦銀行身心障礙才藝獎肯定，這次以「宇宙機器人系列」代表性作品參展。王威宏「蔬菜種子精靈系列」作品充滿童趣與自由想像，小精靈世界表現原生藝術中最純真的創造想像。

藝術家力政文文字符號系列作品。（台南生活美學館提供）藝術家力政文文字符號系列作品。（台南生活美學館提供）

台南生活美學館表示，原生藝術（Art Brut）強調創作者最直接、自發且不受主流框架限制的表達，令人感受藝術家們蘊含創意與強烈生命力的藝術能量。

高雄市立楠梓特殊學校深耕原生藝術教育超過20年，校長黃國書表示，透過藝術潛能開發、文化共融、陪伴支持及跨域合作，讓學生們得以藉由藝術創作建立自我能力與自我價值。

藝術家黃宥凱外星人系列作品。（台南生活美學館提供）藝術家黃宥凱外星人系列作品。（台南生活美學館提供）

展覽開幕結合座談會，邀請國家文藝獎得主吳瑪悧教授主持，台北市立美術館前館長黃海鳴教授、高雄市立楠梓特殊學校校長黃國書、葉世原老師擔任與談人，透過適性發展、藝術陪伴與文化平權等議題交流，讓更多民眾重新認識原生藝術的價值與感動。

《（☆左走右曰）迌物&原生藝術的交匯∞》展覽，即日起至8月30日。

民眾參觀原生藝術展。（台南生活美學館提供）民眾參觀原生藝術展。（台南生活美學館提供）

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