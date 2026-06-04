台灣新聞信任度僅30％？《星星之火5：共好的循環》今日發布 倡議重建媒體生態

為探討新聞信任與資訊生態議題，蕭同茲先生文化基金會企劃製作公益紀錄片《星星之火5：共好的循環》今（4）日舉辦首映發表會。（蕭同茲先生文化基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在數位平台與演算法主導資訊傳播的時代，當「點閱率」成了新聞媒體唯一的生存指標，社會正面臨前所未有的新聞信任危機。根據「路透新聞學研究所」2025年最新報告，台灣大眾對新聞的信任度僅剩30%，在全球48個市場中排名第39。當真實與信任慢慢在流量的洪流中模糊，究竟誰能一起重建新聞生態？

為此，蕭同茲先生文化基金會針對此議題企劃製作公益紀錄片《星星之火5：共好的循環》，於今（4）日舉辦首映發表會，並宣布將於明（5）日晚間10點在華視主頻道正式播出。

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影片中揭露，當前數位平台壟斷與流量競爭已造成媒體陷入發展困境，本片首度將「廣告主／品牌、廣告代理商、廣告科技（Ad Tech）與國際認證制度」納入新聞生態的討論視角。紀錄片點出核心倡議：在傳統「唯流量論」導致行銷資金無效投放、甚至傷害品牌形象的當下，廣告預算不只是行銷工具，更是影響資訊環境的重要力量，而當品牌方願意放棄盲目追逐後台數字的迷思，轉而支持可信賴的優質媒體，新聞便有機會獲得更多生存空間，進而帶動社會資訊品質提升。

片中也指出，當前的信任危機已不只是新聞產業的問題，而是整個社會必須共同面對的課題。該片訪談橫跨品牌企業、代理商、新聞工作者、技術平台與國內外趨勢專家，參與企業包含台灣大哥大、全聯、萊雅、黑松、IKEA等，受訪者包括余若凡、林東閔、梁永煌、程耀毅、黃兆徽、蔣廷欣、劉昌德、劉鴻徵、蔡曜光、盧炳勳、Melvin Wong、及Thibaut Bruttin。

蕭同茲先生文化基金會長期關注台灣新聞產業在時代變遷中的角色與挑戰，近年持續推出《星星之火》系列紀錄片，從探討新聞核心價值、聚焦新聞公共性，到探討AI時代的真假難辨，今年則透過《星星之火5：共好的循環》，期盼持續邀請社會各界與經營階層參與對話，翻轉偏狹的流量迷思，讓每一次預算與點擊的選擇，都能成為推動共好循環的一點微光。影片詳詢蕭同茲先生文化基金會YouTube頻道。（https://www.youtube.com/watch?v=EyrYb5x8Hfk）

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