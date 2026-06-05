流量神話將滅！星星之火5揭穿「零點擊」與AIEO時代媒體生存危機

《星星之火5：共好的循環》提到，未來的媒體將從「討好讀者點擊」轉向「贏得AI代理人信任」的AIEO時代。（圖片擷取《星星之火5：共好的循環》）

〔記者董柏廷／台北報導〕長期以來，媒體後台冰冷的「點閱率」與「即時瀏覽量」被多數媒體經營者奉為衡量新聞價值的圭臬。然而，隨著人工智慧技術快速重塑資訊傳播方式，這套盲目追逐數據的遊戲規則即將面臨毀滅性的終結。昨（4）日由蕭同茲先生文化基金發布的公益紀錄片《星星之火5：共好的循環》中便明確指出，未來的媒體生存關鍵，將從「討好讀者點擊」徹底轉向「贏得AI代理人信任」的AIEO時代。

《星星之火5：共好的循環》提醒當點閱率成為衡量新聞價值的唯一指標，真實便在流量的洪流中漸漸模糊。（圖片擷取《星星之火5：共好的循環》）

影片中揭露路透新聞學研究所2026年的最新報告，全球新聞媒體高層一致預測，隨著Google等大型搜尋引擎全面轉型為直接提供答案的「AI答案引擎」，使用者將習慣在第一時間獲取統整資訊，不再需要點進新聞網站。這項「零點擊（Zero-Click）」趨勢，預計將導致未來3年內從搜尋引擎導流至新聞媒體的流量大幅萎縮超過4成。這意味著，過去媒體賴以生存的「搜尋引擎最佳化（SEO）」將正式被「人工智慧引擎最佳化（AEO）」取代。

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《星星之火5：共好的循環》中便指出，未來的媒體生存關鍵。（圖片擷取《星星之火5：共好的循環》）

片中趨勢專家分析，當民眾不再讀新聞，而是倚賴AI代理人重點摘要時，決定一則新聞能否被看見的，是AI的提取機制，此與傳統演算法不同，AI在抓取底層資料時，篩選標準不是標題夠不夠聳動、點擊率夠不夠高，而是內容的「權威價值」、「事實查證」與「可信度」。

紀錄片進一步警示，如果媒體管理階層至今仍深陷流量迷思，持續逼迫第一線記者產出缺乏查證、僅靠標題騙取點擊的即時劣質內容，這類新聞將直接被AI判定為低價值資訊並過濾淘汰。在即將到來的AIEO時代，唯流量論的媒體將在數位世界中徹底「被隱形」，失去所有的曝光與生存空間。

大眾對新聞信任度低迷的現狀（路透社指出台灣僅剩30%）已走入死胡同，影片最終強調，AI技術的介入並非單純的挑戰，更是逼迫媒體重回「品質導向」的轉機。唯有放棄短視的數據崇拜，重新投入優質與正確的內容產出，媒體才能在接下來的AI生態系中，建立起被AI抓取與信賴的正向循環。影片詳詢YouTube。（https://www.youtube.com/watch?v=EyrYb5x8Hfk）

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