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拒絕餵養垃圾流量！《星星之火5》探討品牌轉向ESG與民間第3方媒體認證

2026/06/04 21:20

廣告主身為新聞產業的合作夥伴之一，是否有可能成為翻轉新聞產業生態的推手？（圖片擷取自《星星之火5》）廣告主身為新聞產業的合作夥伴之一，是否有可能成為翻轉新聞產業生態的推手？（圖片擷取自《星星之火5》）

〔記者董柏廷／台北報導〕當前的媒體失靈與信任危機，已不只是新聞產業的家務事，更直接衝擊到商業資本市場。今（4）日由蕭同茲先生文化基金發布的公益紀錄片《星星之火5：共好的循環》，首度將廣告主與品牌端的視角納入討論，指出品牌企業已開始反思長年「順著流量投放」的盲點，並倡議結合民間力量建立第三方認證機制，將廣告預算轉化為推動媒體生態改變的「關鍵選票」。

當品牌選擇重視「內容品質」與「新聞信任」，就有機會讓資金流回值得支持的優良新聞媒體。（圖片擷取自《星星之火5》）當品牌選擇重視「內容品質」與「新聞信任」，就有機會讓資金流回值得支持的優良新聞媒體。（圖片擷取自《星星之火5》）

影片中揭露，長年來廣告市場習慣用數字來判斷行銷成功與否，卻忽視了「不論好流量、壞流量，在後台都是流量」的漏洞。片中數據指出，廣告主追逐瀏覽量與曝光量的結果，反而吸引了大量假帳號、機器人與公關操弄的虛假流量。高達74%的廣告主擔憂，在程式化購買的機制下，行銷資金正暗中流向欺詐訊息網站。

紀錄片點出更嚴重的商業風險在於品牌形象的受損，目前市場上充斥著大量「為廣告而生」的垃圾網站，完全沒有新聞品質，僅靠煽動極端情緒來衝高排名。品牌廣告若盲目跟隨數據自動投放在這類不合宜、甚至腥煽色的內容旁，對長期累積信譽的企業而言，無疑是嚴重的得不償失。

紀錄片聚焦於新聞產業的生態轉向，走訪第一線新聞人、廣告主、代理商、技術平台及國內外趨勢專家等。（圖片擷取自《星星之火5》）紀錄片聚焦於新聞產業的生態轉向，走訪第一線新聞人、廣告主、代理商、技術平台及國內外趨勢專家等。（圖片擷取自《星星之火5》）

面對「資金餵養惡質內容」的惡性循環，片中受訪的台灣大哥大、全聯、萊雅、黑松、IKEA等大型品牌與專家共同指出，翻轉結構的解方在於落實企業社會責任（ESG）與負責任的行銷。影片也強調，業界普遍反對政府公權力或NCC直接介入媒體的優劣評鑑，以避免政治力干預新聞。相對地，紀錄片極力倡議由新聞工作者、專家學者、律師與廣告主共同組成「獨立的民間第三方公正組織」，並參考國際如「新聞信任計畫（JTI）」的標準，建立一套公開揭露、具公信力的媒體品質認證機制。

影片提供思考：當品牌代理商與廣告主在討論行銷效益時，能有客觀的「質與量」評估標準，企業便能主動選擇將預算精準投放給通過認證、負責任的優質媒體。此舉不僅能將行銷風險降至最低，更能給予堅持專業的新聞工作者實質的經濟回饋。而透過資本市場的「良善選擇」，媒體、品牌與讀者將有機會真正走向共好的良性循環。《星星之火5：共好的循環》詳詢蕭同茲先生文化基金YouTube頻道。（https://www.youtube.com/watch?v=EyrYb5x8Hfk

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