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又被長官噹流量！盲目衝點閱未來3年直接被AI活埋 這部片「3大數據武器」備好迎戰

2026/06/05 12:00

《星星之火5：共好的循環》引用路透社2025年報告，指出台灣媒體新聞信任度僅剩三成。（圖片擷取自《星星之火5：共好的循環》）《星星之火5：共好的循環》引用路透社2025年報告，指出台灣媒體新聞信任度僅剩三成。（圖片擷取自《星星之火5：共好的循環》）

〔記者董柏廷／台北報導〕「這則即時怎麼沒破萬？」、「你看對手那篇腥煽色的點閱多少了？」對於奔波在外、試圖做深度與專業報導的新聞工作者而言，每天被管理階層用後台冰冷的「流量與點閱率」狂噹，早已成為精神耗弱的職場日常。然而，如果至今還在用「唯流量論」當作皮鞭，盲目崇拜後台數字，可能正帶領組織走向數位覆滅。昨（４）日由蕭同茲先生文化基金發布的公益紀錄片《星星之火5：共好的循環》中便明確揭露，那個靠羶色腥、聳動標題騙點擊的「流量神話」即將徹底終結，未來的媒體生存規則已經全面洗牌。

■迎擊武器1：路透最新報告，流量即將「斷崖式」下滑4成

影片中揭露路透新聞學研究所2026年的最新報告，全球媒體經營高層已發出全面預警：隨著搜尋引擎全面轉型為直接提供答案的「AI答案引擎」，使用者將不再需要點進新聞網站。這項「零點擊（Zero-Click）」趨勢，將導致未來三年內從搜尋引擎導流至媒體的流量大跌超過四成。

當主管還在為幾百個點閱率對基層拍桌時，現實是傳統的流量池正在面臨毀滅性萎縮。繼續逼迫記者產出毫無查證的「垃圾即時」，只是在即將乾涸的池塘裡刻舟求劍。

《星星之火5：共好的循環》紀錄片探討媒體流量與品質之間的拉扯。（圖片擷取自《星星之火5：共好的循環》）《星星之火5：共好的循環》紀錄片探討媒體流量與品質之間的拉扯。（圖片擷取自《星星之火5：共好的循環》）

■迎擊武器2：SEO已死！未來是「AIEO」講求品質的時代

片中趨勢專家精闢分析點出，當大眾進入「不讀新聞、只聽AI代理人重點摘要」的時代，決定新聞能否見光的，是AI的提取機制。從前的搜尋引擎最佳化（SEO）靠速度和熱度，但現在的人工智慧引擎最佳化（AEO），AI抓取資料的底層標準，是內容的「權威價值」、「事實查證」與「可信度」。

紀錄片進一步警示：如果媒體主管仍深陷數據迷思，持續製造缺乏品質的灌水新聞，AI將直接判定為低價值垃圾並全面過濾。屆時，這些唯流量論的媒體將在數位世界中徹底「被隱形」。高層以為的賺點閱，實質上是在加速被AI演算法活埋。

《星星之火5：共好的循環》紀錄片指出盲目崇拜後台數字，可能正帶領組織走向數位覆滅。（圖片擷取自《星星之火5：共好的循環》）《星星之火5：共好的循環》紀錄片指出盲目崇拜後台數字，可能正帶領組織走向數位覆滅。（圖片擷取自《星星之火5：共好的循環》）

■迎擊武器3：廣告主醒了！74%企業拒絕餵養假流量

「有流量才有廣告預算」的想法，在現實商業市場也早已失靈。影片中揭露，高達74%的品牌廣告主已經意識到追逐瀏覽量（Views）與曝光量（Impression）的結果，只是買到一堆假帳號與機器人網軍。

片中受訪的台灣大哥大、全聯、萊雅、黑松、IKEA等大型品牌與專家共同指出，企業正在落實ESG與負責任的行銷，未來將透過獨立的民間第三方公正組織（如國際新聞信任計畫 JTI），將預算精準精確投放給「通過品質認證」的優質媒體。沒有品質的流量，未來恐怕連一毛錢廣告都拿不到。《星星之火5：共好的循環》詳詢蕭同茲先生文化基金YouTube頻道。（https://www.youtube.com/watch?v=EyrYb5x8Hfk

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