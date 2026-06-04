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從《我是台灣人》到哈維爾長椅 捷克參議院議長韋德齊訪台掀民主與文化交流熱

2026/06/04 20:31

捷克參議院議長韋德齊6月2日在《我是台灣人》放映會上，秀出「我是台灣人」T恤。（捷克中心台北提供）捷克參議院議長韋德齊6月2日在《我是台灣人》放映會上，秀出「我是台灣人」T恤。（捷克中心台北提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）日前率團訪問台灣，除參與民主、人權與公民社會相關論壇外，由捷克中心台北（Czech Centre Taipei）與捷克經濟文化辦事處策劃的多項文化交流活動也同步登場。從紀錄片放映、公共藝術揭幕到攝影展覽，透過不同形式的文化行動，呈現台灣與捷克之間逐漸深化的交流關係。

由捷克知名建築師 Bořek Šípek 設計的「哈維爾的長椅」永久陳設於大安森林公園。（捷克中心台北提供）由捷克知名建築師 Bořek Šípek 設計的「哈維爾的長椅」永久陳設於大安森林公園。（捷克中心台北提供）

其中備受關注的活動之一，是捷克導演丹．斯瓦泰克（Dan Svátek）執導的紀錄片《我是台灣人》（I Am Taiwanese）放映會。影片歷時5年拍攝完成，靈感來自韋德齊2020年訪台期間於立法院發表演說時所說的「我是台灣人」。導演透過訪談捷克政界、學界及媒體人士，並深入台灣取景，探討這句話背後涉及的歷史記憶、文化認同與民主發展歷程。

影片也連結台灣與捷克共同經歷過威權統治與民主轉型的歷史經驗，讓自由、人權與公民責任等議題成為雙方得以理解彼此的重要基礎。放映活動於光點華山舉行，吸引不少觀眾到場參與。

民主與對話的精神，也延伸至近日於大安森林公園揭幕的公共藝術作品「哈維爾的長椅」（Havel's Place）。這項由捷克建築師Bořek Šípek設計的全球性公共藝術計畫，以兩張相對而坐的長椅、一張圓桌與中央穿越桌面的樹木構成，象徵平等交流與開放對話。台北成為亞洲第3座設置哈維爾長椅的城市。

台北版本特別種植台灣常見的紫薇樹，象徵生命力與希望。長椅上並刻有捷克前總統哈維爾（Václav Havel）名言「真理與愛終將戰勝謊言與仇恨」，呼應其長年倡議的民主與公民參與理念。

大安森林公園「哈維爾的長椅」（Havel’s Place）公共藝術作品於6月3日揭幕。（捷克中心台北提供）大安森林公園「哈維爾的長椅」（Havel’s Place）公共藝術作品於6月3日揭幕。（捷克中心台北提供）

與此同時，捷運大安森林公園站陽光大廳也推出「哈維爾－熟悉與陌生」攝影特展。展覽由哈維爾圖書館（Václav Havel Library）製作，作為紀念哈維爾90歲冥誕的國際巡迴展，繼東京之後來到台北展出。展覽透過21幅大型黑白攝影作品，呈現哈維爾作為劇作家、異議人士、總統與公民等不同生命階段的面貌，也讓觀眾重新認識這位深刻影響捷克民主發展的重要人物。

活動背後推手，是2024年正式成立的捷克中心台北。做為捷克官方文化外交網絡在全球的第28個據點，成立以來已陸續推出藝術展覽、設計展、電影放映、童書推廣及文學交流等計畫，並與台灣多所大學、文化機構及圖書館合作。捷克中心台北表示，從紀錄片、展覽到公共藝術，捷克與台灣將繼續透過文化交流，持續拓展彼此理解與對話的空間。

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