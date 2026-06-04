明華園總團土城免費看！經典大戲李靖斬龍 孫翠鳳再現無敵魅力

明華園戲劇總團將於6月6日晚間7點在土城綜合體育場登場，帶來經典大戲《李靖斬龍》為新北巷弄藝起來巡演揭開序幕。（新北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣極具指標性的傳統戲曲天團「明華園戲劇總團」，將於6月6日晚間7點在土城綜合體育場登場，帶來當家經典大戲《李靖斬龍》，為「115年新北市巷弄藝起來」巡演活動正式揭開序幕。此次演出取材自華人世界家喻戶曉的民間傳說與神話故事，劇情編排緊湊、高潮迭起，舞台唱腔與身段極具張力，完美融合了傳統戲曲的精緻美學與現代舞台的視覺震撼。

新北市文化局表示，今年活動以「品味經典」為主題，精選多場深受觀眾喜愛的節目，特別邀請明華園戲劇總團等優秀表演團隊，將一場場兼具藝術性與娛樂性的頂級表演，直接帶到市民熟悉的社區公共空間，讓藝術與庶民生活無縫接軌。無論是在社區廣場、公園綠地或街角巷弄，都能成為欣賞傳統戲曲最高美學的舞台。

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由新北市政府主辦的「115年新北市巷弄藝起來」巡演活動，將於6月至9月熱鬧展開。首場自土城起跑後，接下來巡演足跡將遍及烏來、中和、石門、新店、樹林、新莊、泰山、金山、瑞芳、蘆洲、五股、林口、萬里及淡水等15區，節目類型涵蓋歌仔戲、親子劇、民歌演唱會、經典歌曲演唱會、樂團以及傑出演藝團隊等，期盼讓優質的藝術表演走進大眾生活。詳詢新北市政府文化局官方網站或新北巷弄藝起來粉絲專頁。

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