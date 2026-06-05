嗩吶一聲穿透布商大廈音樂廳 台灣客家八音眾神出巡震撼萊比錫

開場曲目《眾神出巡》由嗩吶主奏領頭從觀眾席一側走向舞台，觀眾在驚詫中四處張望，充滿震撼。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／萊比錫報導〕台北市立國樂團歐巡第2站抵達德國萊比錫，並於當日晚間（台灣5日凌晨）首登國際知名的布商大廈音樂廳（Gewandhaus），端出此行第2套曲目，開場以客家八音為主軸的《眾神出巡》，由嗩吶主奏領頭從觀眾席一側走向舞台，震天乍響的宗教慶典音樂，穿透整座音樂廳，所有觀眾在驚詫中四處張望，高呼：太震撼了！

德國在地觀眾於傍晚陸續進入布商大廈音樂廳，準備欣賞北市國演出。（記者凌美雪攝）

在我國駐德國代表處的邀請下，曾到台灣出差卻無緣親炙台灣藝術文化的茨維考西薩克森應用科技大學副校長Prof. Dr. Jan Schubert，以及與萊比錫約1個半小時車程的Ehrenfriedersdorf鎮鎮長Silke Franzl，都是首次欣賞台灣樂團演出，對於北市國能把東西方樂器並置在同一個舞台上，交融且和諧地演出，都留下深刻印象。

請繼續往下閱讀...

Franzl鎮長對《眾神出巡》讚譽有加，尤其對領頭的嗩吶印象深刻，整首曲子充滿生命力，讓她非常感動；Franzl近年開始對台灣充滿好奇，準備明年首訪台灣，欣賞完音樂會後，更加深了期待；Franzl說，這個音樂會其實應該要有更多宣傳，讓更多德國小孩子來聽，對於開啟文化交流一定有更大助益。

台北市立國樂團於德國時間6月4日首登萊比錫布商大廈音樂廳演出。（記者凌美雪攝）

Schubert則說，過去他一直以為中式樂器的音樂質感會比較柔軟，像是鳥在飛翔的感覺，但他在《眾神出巡》聽到的傳統音樂卻展現強大的力量，讓人意外的是，他最好奇的樂器並非嗩吶，而是二胡，他認為二胡的音質感覺非常溫暖。

對於《眾神出巡》在萊比錫引起廣大迴響，親自出席音樂會的作曲家陳樹熙自謙表示，此曲引用了很多台灣原生音樂元素，特別是美濃的客家八音，陳樹熙說，如果大家覺得很好聽，「我必須說不是我寫得好，而是客家八音真的了不起。」 包括《眾神出巡》及多首新加入演出的台灣曲目，將於歐巡壓軸的6月7日，在維也納金廳演出。

《眾神出巡》作曲家陳樹熙（右起）與我國駐德國大使谷瑞生、茨維考西薩克森應用科技大學副校長Prof. Dr. Jan Schubert合影。（記者凌美雪攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法