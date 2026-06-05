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從私人珍藏變公共資產 雲科收下5幅台灣近代名家畫作 陳澄波作品最吸睛

2026/06/05 15:18

張尚為（左2）將陳澄波等5幅名家畫作贈給雲林科技大學，校長張傳育（右2）代學校受贈。（記者李文德攝）張尚為（左2）將陳澄波等5幅名家畫作贈給雲林科技大學，校長張傳育（右2）代學校受贈。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕國立雲林科技大學藝術中心目前有900多件文物，今（5）日書法家張尚為捐出5幅台灣名家畫作，其中1幅為228受難者、已故藝術家陳澄波之作，更是學校首幅陳澄波畫作。張尚志表示，希望能夠個人珍藏升為「公共文化資產」，未來還有將3至4波捐贈，盼為台灣藝術文化保存傳承寫下重要一頁。

64歲的張尚為長年致力於藝術蒐藏及創作，並以推廣詩書畫出版內容為志業，自幼承襲家學影響，成為藝術收藏家，光是自己收藏的藝術珍品就多達上百件，此次他透過藝術學家程英斌的見證下，將陳澄波、劉新祿、廖繼春、張義雄共5幅作品贈給雲科大校長張傳育，共同見證台灣近代史具代表的藝術家名作，正式進入學校藝術中心。

張尚為將陳澄波等5幅名家畫作贈給雲林科技大學。（記者李文德攝）張尚為將陳澄波等5幅名家畫作贈給雲林科技大學。（記者李文德攝）

張尚為表示，面對AI時代來臨，許多年輕人都會在網路上找尋答案，不過對於台灣近代藝術史的畫家，反而相對陌生，因此更有責任做好發揚，希望這次的捐贈可以擴大影響力，讓更多珍貴個人珍貴收藏作品，轉為公共文化資產。

張尚為表示，此次與校長熟識，也知道雲科大有文化資產維護系，因此將5幅珍藏贈與學校，此次為第一步，後續還有3至4波的捐贈，預計將再贈逾20幅台灣近代藝術家畫作，包含楊三郎、林玉山、藍蔭鼎等人畫作都將捐出。

張尚為將陳澄波等5幅名家畫作贈給雲林科技大學。（記者李文德攝）張尚為將陳澄波等5幅名家畫作贈給雲林科技大學。（記者李文德攝）

程英斌指出，此次捐贈收藏品中，有件重量級收藏品，便是228事件罹難者陳澄波的畫作，根據該作品來看，不像「順天堂藥廠」所收藏的〈戰後〉，有著斷垣殘壁的畫面，但兩者卻有著類似的畫圖結構，推測這幅可能為「淞滬會戰」前所繪製的「戰前」，或許戰前陳澄波曾於街上寫生，見到「淞滬會戰」發生，戰事稍微停息，再重回街上，將戰爭所帶來的街景變化，以及戰爭的無情紀錄下來。

張傳育表示，藝術中心目前有900多件館藏，此次捐贈後也會送至文化資產維護系交由尤西博助理教授團隊，僅針對畫作清潔後並收藏，預計年底也會舉辦校園館藏展，讓學生也看見學校的藝術典藏量能。

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