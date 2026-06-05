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《銚子電鐵不要停駛！》放映暖身 啟動新湖口百年系列活動

2026/06/05 17:29

湖口文史界6日將在湖口高中舉辦日本《銚子電鐵不要停駛！》電影欣賞，為新湖口城市發展的首場系列活動暖身。（主辦單位提供）湖口文史界6日將在湖口高中舉辦日本《銚子電鐵不要停駛！》電影欣賞，為新湖口城市發展的首場系列活動暖身。（主辦單位提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉擁有豐富的鐵道文化資源，湖口火車站遷移新湖口再3年將屆100年，地方文史工作者正積極爭取台鐵湖口站日式建築，朝向聚落建築群文化資產修復活化再利用，明天（6日）將在湖口高中、北埔新新姜天水堂舉辦日本《銚子電鐵不要停駛！》電影欣賞，為新湖口城市百年發展系列活動暖身。

文史工作者郭台貴表示，湖口火車站1929年從湖口老街遷移至新湖口，再3年就100歲了，深具意義。地方文史界除了向新竹縣政府文化局提案，爭取將台鐵湖口站日式站長宿舍及監工房等多棟建築，登錄為聚落建築群文化資產，同步提報1902年鳳山溪紅磚橋台遺址、1929年複線水泥磚橋台遺址為歷史建築，更積極籌備新湖口城市百年發展系列活動。

首場暖身活動即是由豐湖社大、大湖口綠生活文史協會與湖口高中，攜手安排《銚子電鐵不要停駛！》電影欣賞，希望藉此向國際學習鐵道傳承保留的精神，共同為新竹縣縱貫線鐵道文化推波助瀾。放映時間是6日下午2點到4點，歡迎師生、社區民眾及鐵道迷免費觀看。電影活動同日晚間7點將移師北埔新姜天水堂播映，6點半有薩克斯風演奏暖場。

大湖口綠生活文史協會表示，日本千葉縣銚子市全長僅6.4公里，連結銚子站至外川站10個站的小型私鐵，因經營困難而面臨廢線。影片描述銚子電鐵業者不放棄發揮奇想，轉虧為盈維持行駛。

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