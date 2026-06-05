首屆國定65工藝節開跑 「工藝超人阿赫」亮相 工藝遶境、辦桌、市集熱鬧登場

首屆國定65工藝節6月5日開幕，並拉開紅綵帶，要為工藝吉祥物開箱。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕65工藝節由文化部核定為國定節日後，首屆的國定工藝節今天在國立台灣工藝研究發展中心開幕，也為工藝吉祥物「工藝超人阿赫」開箱後，宣布今年工藝節的系列活動展開。今年的工藝節活動有延去年受歡迎的「工藝遶境」，並有工藝辦桌、工藝市集、工藝遊劇場等活動，並有國際工藝交流和全台手作體驗。

工藝吉祥物「工藝超人阿赫」開箱亮相。（記者陳鳳麗攝）

「65工藝節暨2026-2027工藝遶境」今天開幕，該中心主任陳殿禮以全程台語致詞強調，工藝節之所以選在6月5日，除了是台灣工藝之父顏水龍的生日，這天更是世界環境日，台灣是島國，要走向全世界才有活路，而在365天中，6月5日是世界環境日，而這與工藝人在每個環境中創造幸福的精神是一樣的，6月5日也就是最符合工藝精神的工藝節。

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「工藝遶境」展覽，以78年前工藝之父顏水龍搭乘的CT150列車環島展開工藝調查的蒸氣火車，帶領觀眾進入工藝世界。（記者陳鳳麗攝）

今天的開幕活動的壓軸是為工藝吉祥物開箱，水滴造型、取名為「工藝超人阿赫」的吉祥物，水藍色的身體戴上白色的「善藝」眼鏡，代表工藝像活水般，充滿包容與轉化力，自然地流進大家的日常生活中。

工藝遶境的首站「南投境」，以優美的環境來陪襯工藝展品。（記者陳鳳麗攝）

首屆國定65工藝節今天開跑後，台灣工藝中心除有「工藝遶境」，還有國際工藝交流、工藝遊劇場的草地工藝課、劇團演出，另有工藝市集和「工藝辦桌」，而「工藝遶境」也從今天起到明年要遶境到花蓮、台北、高雄展出，此外還有北中南東和離島65位工藝職人的體驗坊，提供1300個工藝體驗的名額，讓全台民眾都有機會看工藝、玩工藝。

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