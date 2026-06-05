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026桃園閩南文化節登場 藝閣踩街溶入新住民文化

2026/06/05 19:33

閩南文化節總舖師辦桌活動，今年仍是席開百桌以上，並以「團圓宴」為題。（記者謝武雄攝）（記者謝武雄攝）閩南文化節總舖師辦桌活動，今年仍是席開百桌以上，並以「團圓宴」為題。（記者謝武雄攝）（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕「2026桃園閩南文化節」於今日起至7月25日在八塊厝民俗藝術村等地舉行，主辦單位今舉行開幕記者會，今年系列活動包含藝閣踩街、總舖師辦桌、閩南文化國際論壇、閩南藝術表演、國際龍獅競賽等5大主題，其中藝閣踩街融入新住民文化，包含馬來西亞娘惹、越南文化巡禮、泰國鬼面迎福，更顯示桃園多元族群特色。

閩南文化節總舖師辦桌活動，今年仍是席開百桌以上，並以「團圓宴」為題。（記者謝武雄攝）（記者謝武雄攝）閩南文化節總舖師辦桌活動，今年仍是席開百桌以上，並以「團圓宴」為題。（記者謝武雄攝）（記者謝武雄攝）

文化局長邱正生表示，藝閣踩街活動將在6日下午於八德大湳街區熱鬧登場，今年邀請10間在地宮廟共同參，共有35組在地團體參加，各組從藝閣製作到踩街遊行，都是由在地居民共同創作，展現閩南文化多元且充滿活力的面貌；比賽分成傳統造型組、創新造型組、「踩街及定點表演獎」，設有金、銀、銅、佳作等獎項，總獎金更高達63萬元。

閩南文化節藝閣踩街，溶入新住民文化，副市長蘇俊賓與馬來西亞娘惹花車合影。（記者謝武雄攝）閩南文化節藝閣踩街，溶入新住民文化，副市長蘇俊賓與馬來西亞娘惹花車合影。（記者謝武雄攝）

總舖師辦桌活動於13日晚間在桃園區新永和市場舉行，今年仍是席開百桌以上，並以「團圓宴」為題，邀請來自全台的總舖師共襄盛舉，呈現傳統閩南辦桌好味道，並使用大量在地食材；閩南國際文化論壇則於14日在綜合會議廳舉行，論壇以「閩南文化．雙城論壇」為主軸，聚焦桃園與新加坡在閩南文化保存、傳承之交流與對話。

閩南文化節藝閣踩街，社區以環保素材製作的花車。（記者謝武雄攝）閩南文化節藝閣踩街，社區以環保素材製作的花車。（記者謝武雄攝）

至於閩南藝術表演，其中27日在陽光劇場，由即將成真火舞團製作日出・千塘，作品取材山海經，融合閩南香火文化與桃園埤塘在地特色，描繪九天玄女召喚神農轉生、守護人間的神話篇章，以火舞、國樂與閩南文化交織，呈現跨越時空的文化盛典；28日則是在桃園藝文廣場，由明華園戲劇總團帶來經典劇作《劉全進瓜

閩南文化節藝閣踩街，很多花車都很炫麗、吸睛。（記者謝武雄攝）閩南文化節藝閣踩街，很多花車都很炫麗、吸睛。（記者謝武雄攝）

壓軸則是7月25日在壽山巖觀音寺舉辦的國際龍獅競賽，本屆賽事將於夜空下結合震撼鼓陣與聲光效果，看高樁獅翻騰躍動，螢光巨龍盤旋飛舞，呈現力與美交織的精采演出，帶領觀眾感受傳統技藝的魅力與現代舞台的震撼。

記者會在八塊厝民俗藝術村舉行，副市長蘇俊賓也到場頒發感謝狀給桃園多家寺廟，感謝它們參與，蘇俊賓表示，桃園是一座因移民而興、因交流而盛的城市，長期匯聚閩南、客家、原住民族及新住民等多元族群，閩南文化節的意義不僅在於保存傳統，更是在彼此欣賞與交流中，持續淬鍊出新的文化生命力，體現桃園開放包容的城市特質。

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