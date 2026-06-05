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不只借書！台中圖書館變市場 孩子還能拿專屬閱讀菜單

2026/06/05 19:36

中市圖驚奇市場，在攤位設置互動遊戲，精選不同主題的閱讀食材，讓孩子依興趣自由挑選。（中市圖提供）中市圖驚奇市場，在攤位設置互動遊戲，精選不同主題的閱讀食材，讓孩子依興趣自由挑選。（中市圖提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市立圖書館攜手台北書展基金會推出「驚奇市場－閱讀的採買旅行」書展，將深受親子喜愛的兒童互動展搬進台中，展期至8月底，邀請大小朋友走進圖書館化身小小採購員，提著可愛菜籃穿梭市場攤位，挑選喜愛的閱讀食材，客製專屬閱讀套餐，在書香中展開一場充滿驚喜與想像力的閱讀之旅。

中市圖「驚奇市場」開出孩子專屬閱讀菜單，到圖書館也能逛市場、採買點餐。（中市圖提供）中市圖「驚奇市場」開出孩子專屬閱讀菜單，到圖書館也能逛市場、採買點餐。（中市圖提供）

中市圖表示，本次展覽以「市場採買」為創意概念，打造「幼芽啟蒙站」、「心靈成長屋」、「情緒廚房」及「文化市集」等特色攤位，每個攤位設置互動遊戲，並精選30道不同主題的閱讀食材，讓孩子依照興趣自由挑選。

小朋友走進中市圖，化身小小採購員，提著可愛菜籃挑選喜愛的閱讀食材。（中市圖提供）小朋友走進中市圖，化身小小採購員，提著可愛菜籃挑選喜愛的閱讀食材。（中市圖提供）

小朋友完成採買後，只要到互動收銀台結帳，系統便會立即產出專屬閱讀菜單，不僅推薦適合的書籍，更透過趣味分析勾勒孩子的閱讀興趣地圖，現場也同步展示閱讀菜單與推薦書籍，讓孩子能自己挑選與翻閱，增進探索的樂趣。

展區設計也融入環境永續理念，採用可回收再利用的D-Board模組化展示系統搭建而成，兼具安全、輕量與環保特性，讓孩子在閱讀探索的同時，也能認識永續生活的重要價值。

小朋採買後到互動收銀台結帳，得到專屬閱讀菜單。（中市圖提供）小朋採買後到互動收銀台結帳，得到專屬閱讀菜單。（中市圖提供）

中市圖說明，今年「閱讀起步走」系列活動也將於6月下旬登場，今年以「閱讀之森」為主題，規畫劇團演出、父母森活講座、閱讀禮袋贈送及親子共讀活動等豐富內容，邀請家長陪伴孩子一起走進閱讀森林，聽聽故事、探索世界。更多的活動訊息詳詢中市圖官網。

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