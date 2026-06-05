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終於要親眼看到了！百年前馬偕博士帶走的噶瑪蘭族禮服 花蓮新社部落族人今遠赴加拿大

2026/06/05 19:43

噶瑪蘭族新社部落工藝師、學者今天搭機前往加拿大，登機前特別合影留下歷史一刻，右起噶瑪蘭族文化基金會董事長潘朝成、攝影師李遠龍、紀錄片導演潘昱帆、東華大學教授王昱心、香蕉絲工藝傳習生潘念欣、新社香蕉絲工坊工藝師偕淑月、石壁染織工藝師林淑莉、島人國際負責人鄧雪真。（楊功明提供）噶瑪蘭族新社部落工藝師、學者今天搭機前往加拿大，登機前特別合影留下歷史一刻，右起噶瑪蘭族文化基金會董事長潘朝成、攝影師李遠龍、紀錄片導演潘昱帆、東華大學教授王昱心、香蕉絲工藝傳習生潘念欣、新社香蕉絲工坊工藝師偕淑月、石壁染織工藝師林淑莉、島人國際負責人鄧雪真。（楊功明提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕百年前加拿大的傳教士馬偕來台傳教，於宜蘭噶瑪蘭36社之一的打馬煙社採集到1套噶瑪蘭族傳統禮服，原件保存在加拿大皇家安大略博物館。部落香蕉絲織布偕淑月說，多年前得知這消息心心念念祖先遺物，今天與7人團隊傍晚搭機出發至加拿大，希望親眼見到祖先留下的40多件珍寶！

加拿大安大略皇家博物館收藏的的19世紀噶瑪蘭族女子禮服，上半身外袍編織精美。（噶瑪蘭族文化基金會提供）加拿大安大略皇家博物館收藏的的19世紀噶瑪蘭族女子禮服，上半身外袍編織精美。（噶瑪蘭族文化基金會提供）

基督教長老教會牧師馬偕於1880年代多次前往傳教的蘭陽平原，當時仍是噶瑪蘭族的家園，足跡遍布打馬煙、奇力板、加禮宛、淇武蘭等部落，並當時收集許多原住民文物，晚年帶回加拿大收藏、轉贈博物館。

安大略皇家博物館收藏的的19世紀噶瑪蘭族整套女子禮服手繪圖。（噶瑪蘭族文化基金會提供）安大略皇家博物館收藏的的19世紀噶瑪蘭族整套女子禮服手繪圖。（噶瑪蘭族文化基金會提供）

已故台灣大學人類學系胡家瑜教授，曾在2000年赴皇家博物館研究館藏時，確認有一批共40多件是噶瑪蘭族文物，並且把相關藏品照片與研究資料提供給協會經營的「新社香蕉絲工坊」；當中最貴重的就是「打馬煙社」採集到全套噶瑪蘭族禮服，包括編織的長袖上衣、裙子、披風、織花銅鈴腰帶及華麗的頭飾。

安大略皇家博物館收藏的的19世紀噶瑪蘭族整套女子禮服，還包括頭上以瑪瑙珠串成的頭飾，原件都在加拿大。（噶瑪蘭族文化基金會提供）安大略皇家博物館收藏的的19世紀噶瑪蘭族整套女子禮服，還包括頭上以瑪瑙珠串成的頭飾，原件都在加拿大。（噶瑪蘭族文化基金會提供）

財團法人花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會組織研究團隊一行共7人，今天傍晚從桃園機場搭機飛加拿大，將展開為期12天的「皇家博物館噶瑪蘭族藏品研究計畫」，成員包括石壁染織工藝林淑莉工藝師、新社香蕉絲工坊偕淑月工藝師、香蕉絲工藝傳習生潘念欣、紀錄片導演潘昱帆（uki bauki）、攝影師李遠龍，以及東華大學教授王昱心、族文系博士候選人鄧雪真（Eljayum Vavulengan）隨團前往協助研究與分析工作，過程也將拍成紀錄片《彼端的禮裙》。

安大略皇家博物館收藏的的19世紀噶瑪蘭族藍底布女子禮裙。（噶瑪蘭族文化基金會提供）安大略皇家博物館收藏的的19世紀噶瑪蘭族藍底布女子禮裙。（噶瑪蘭族文化基金會提供）

花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會董事長潘朝成（bauki angaw）說，族人第1次前往加拿大，就是想要親眼看到這批離開原生地140年的文物，又像是終於和先人重逢，對於當代噶瑪蘭族後裔而言是歷史性的時刻，尤其當中還有香蕉絲工坊中努力復興噶瑪蘭族編織的工藝師們，將與學者專家們一同檢視，透過材質分析、織紋觀察及工藝技法、美學做完整的紀錄。

他說，感謝加拿大安大略皇家博物館的合作，建立了台灣原住民與博物館的研究及交流先例，讓海外的祖先文物重新與當代的部落連結起來，將有助於部落工藝復興、也將是文化教育的里程碑。

1880年代馬偕博士到宜蘭傳教，在噶瑪蘭三十六社之一的打馬煙社，拍下這張頭目女兒階阿雲盛裝織布的畫面。（記者花孟璟翻攝）1880年代馬偕博士到宜蘭傳教，在噶瑪蘭三十六社之一的打馬煙社，拍下這張頭目女兒階阿雲盛裝織布的畫面。（記者花孟璟翻攝）

噶瑪蘭族女婿楊功明提到，伴隨西方武力入台，傳教士、西方研究者也跟著來台採集及記錄，雖然是帶有帝國主義、殖民主義擴張的意味，是不公平、不對等的權力關係，然馬偕博士無私將文物轉贈博物館，也感謝加拿大方面妥善維護，讓祖先的東西能在完善環境下保存至今，期盼將來有機會文物可以回家。

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