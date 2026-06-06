看芙莉蓮懂了什麼？旅遊專家點破1盲點 旅行只拍照片超虧

風尚旅行社暨蚯蚓文化總經理游智維，分享「以『文化路徑』邏輯，建構島嶼新敘事與地方日常」。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部舉辦的「2026全國文化會議」首場分區論壇昨（5）日在花蓮文化創意產業園區展開，今年會議以「未來式」為主題，首場從東區起跑，搜集的意見都將於9月20日的大會進行綜整討論，做為未來政策推動的重要依循。有別於以往，今年特別規劃「專題分享」帶入當代趨勢觀察，東區場邀請風尚旅行社暨蚯蚓文化總經理游智維，分享如何以文化路徑邏輯，建構島嶼新敘事與地方日常。

「2026全國文化會議」首場分區論壇今（5）日於花蓮文化創意產業園區展開。（文化部提供）

游智維在開場時以當紅動漫《葬送的芙莉蓮》為例，1000多歲的精靈芙莉蓮，經常說出與常人不同的見解，正因為1000多年就是她累積的文化與生活智慧。擁有20多年旅行工作經驗的他認為，如果旅遊純粹以觀光為邏輯，旅客帶走的將只是照片，但如果能以文化路徑、文化敘事作為主軸，讓旅客真正進入當地的生活，帶走的就會是地方的文化與智慧。

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專題講者游智維以《葬送的芙莉蓮》為例分享，以文化路徑、文化敘事為主軸的旅遊路徑，可旅客真正進入當地的生活。（文化部提供）

游智維歸納4個提醒給文化工作者，在規劃旅行或執行政策時，包含理解地方思考共同的課題、支持長期關係而不只是支持單次活動、讓地方成為主體，並連結文化觀光與在地日常。論壇现场也迎來受災嚴重的Pising彼心書店主理人摩力．旮禾地參與，她在在地文化力討論時表示，聽見原住民文化與精神性價值，也提醒原住民應從頭認識自身所擁有的豐富文化，反映出具韌性的地方文化力。

「2026全國文化會議」首場分區論壇詳詢文化部YouTube線上直播影片：https://www.youtube.com/watch?v=oOcalqi8vJY。

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