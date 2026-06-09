AI能幫台灣修古蹟嗎 匠師會長陳順添吐真言

中華民國傳統匠師產業工會會長陳順添與會提出產業的深刻觀察。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦的「2026全國文化會議」首場分區論壇6月5日於花蓮文化創意產業園區展開。文化部常務次長徐宜君認論壇主持人時致詞表示，4年後當世界面臨更為嚴峻的氣候變遷、極速的AI發展等變動環境，全國文化會議選擇以「未來式」為主題，探討文化力、文化資產保存、兒少與青年文化參與、文化國際佈局等議題，共同勾勒2030年文化未來世代的施政藍圖。

「2026全國文化會議」首場分區論壇今（5）日於花蓮文化創意產業園區展開。（文化部提供）

在探討各縣市都面臨的文化資產保存議題時，無論是引言人、與談人或是與會者，不斷提到有形與無形文化資產面臨人力、技術傳承的困境，以及AI協助文化資產保存的可能與侷限。中華民國傳統匠師產業工會會長陳順添除了提出關於匠師人才培育、技術保存等具體建議，也特別提醒，面對文化資產未來式最重要的是「現在所有的樣態將決定未來所有的型態」。

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文化部常務次長徐宜君於「2026全國文化會議」首場分區論壇致詞。（文化部提供）

文化部常務次長徐宜君回顧，2017年的全國文化會議在會議後陸續完成《文化基本法》、《國家語言發展法》立法，並成立文化內容策進院、國家電影及視聽文化中心等法人。2021至2022年則探討文化數位治理的發展。今年的總計6場次分區與專業論壇所搜集意見，都將於9月20日全國文化會議大會裡進行綜整討論，做為政策推動依循。

「2026全國文化會議」首場分區論壇詳詢文化部YouTube線上直播影片：https://www.youtube.com/watch?v=oOcalqi8vJY。

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