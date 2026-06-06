AI時代孩子只會伸手要答案？雲門温慧玟拋叩問 戳中家長集體焦慮

雲門舞集舞蹈教室董事長温慧玟。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦的「2026全國文化會議」首場分區論壇昨（5）日在花蓮登場，由於未來式不可或缺的主角是兒童、青少年及青年，因此此次文化會議議題中，特別加入兒少與青年文化參與的主題，廣泛搜集各界意見，預計於9月由大會綜整，做為未來文化政策制定與推動的重要依循。

文化部常務次長徐宜君主持論壇會議。（文化部提供）

其中，第3場議題「文化進行式：兒少 × 青年文化參與」的引言人，雲門舞集舞蹈教室董事長温慧玟，一開場就提出最直接的扣問與註解，她以問題提引思考，「孩子就是未來的文化公民，我們願不願意為下一個世代，打造一個不只是可以消費文化，而是可以參與文化、理解文化、探索文化，甚至共同創造文化的未來？」她也分享，文化藝術是了解世界一個很棒的方法，如果文化藝術可以繼續在校園擴散，或是有教學藝術家的角色，或許在AI時代，大家就不會恐懼只有答案的誕生而沒有理解的形成。

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文化部常務次長徐宜君（左起）、引言人雲門舞集舞蹈教室董事長温慧玟、與談人國立台北藝術大學藝術與人文教育研究所副教授兼所長吳岱融、國家兩廳院副總監黃本婷，以「文化進行式：兒少 × 青年文化參與」為題展開討論。（文化部提供）

文化部常務次長徐宜君指出，回顧2017的全國文化會議以「21世紀文化總體營造」，在會議後陸續完成《文化基本法》、《國家語言發展法》立法，並成立文化內容策進院、國家電影及視聽文化中心等法人及文化設施。2021-2022年適逢疫情期間的全國文化會議，則以「文化生生不息」為題，探討文化數位治理的發展。4年後，當世界面臨更為嚴峻的氣候變遷、極速的AI發展等變動的環境，全國文化會議選擇以「未來式」主題，以2場專業論壇，探討文化人才永續發展策略、文化科技應用；並召開4場分區論壇廣泛討論文化力、文化資產保存、兒少與青年文化參與、文化國際佈局等議題，共同勾勒2030年「文化未來世代」的施政藍圖。

文化部表示，今年召開4場分區論壇廣泛討論文化力、兒少參與等議題，接續將於6月9、12、16日，在台北、台南、台中持續展開。詳詢問「全國文化會議」官網https://nccwp.moc.gov.tw/home/。

「2026全國文化會議」首場分區論壇詳詢文化部YouTube線上直播影片：https://www.youtube.com/watch?v=oOcalqi8vJY。

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