2026全國文化會議首場論壇花蓮開跑 聚焦文化韌性、青年參與和國際布局

「2026全國文化會議」首場分區論壇今（5）日於花蓮文化創意產業園區展開。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部推動的「2026全國文化會議」首場分區論壇今（5）日在花蓮文化創意產業園區登場，除開放現場參與，也同步進行線上直播。文化部常務次長徐宜君表示，今年全國文化會議以「未來式」為主題，將透過2場專業論壇及4場分區論壇，廣泛蒐集各界意見，相關成果將於9月20日全國文化會議大會進行彙整討論，並做為未來文化政策規劃的重要參考。

文化部常務次長徐宜君於「2026全國文化會議」首場分區論壇致詞。（文化部提供）

徐宜君指出，2017年全國文化會議以「21世紀文化總體營造」為主軸，後續促成《文化基本法》、《國家語言發展法》立法，並推動文化內容策進院、國家電影及視聽文化中心等機構成立；2021至2022年疫情期間舉辦的全國文化會議，則聚焦文化數位治理議題。面對氣候變遷、人工智慧快速發展等挑戰，今年會議選擇以「未來式」為題，希望共同勾勒2030年文化發展藍圖。

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東區論壇開場特別安排專題分享，由風尚旅行社暨蚯蚓文化總經理游智維主講「以文化路徑邏輯，建構島嶼新敘事與地方日常」。他以動漫作品《葬送的芙莉蓮》為例指出，角色累積千年生命經驗所形成的視角，正如文化長時間累積而成的智慧。他認為，若旅行僅以觀光為導向，旅客帶走的可能只是照片；若能透過文化敘事進入地方生活，留下的則是對土地與文化的理解。

「2026全國文化會議」首場分區論壇今（5）日於花蓮文化創意產業園區展開。（文化部提供）

論壇接續聚焦4項議題，包括「在地文化力：韌性×永續×共榮」、「當代文化資產保存：記憶的守護與傳承」、「文化進行式：兒少×青年文化參與」及「文化穿透力：專業國際參與×策略全球布局」，邀集學者、文化工作者及民眾共同討論。

在文化資產保存議題中，與會者關注有形及無形文化資產面臨的人力與技藝傳承挑戰，也討論AI技術在保存工作上的可能性。中華民國傳統匠師產業工會會長陳順添提出匠師培育與技術保存建議，並提醒「現在所有的樣態，將決定未來所有的型態」。

青年文化參與則成為討論焦點之一，雲門舞集舞蹈教室董事長温慧玟表示，孩子是未來的文化公民，文化政策應思考如何創造讓下一代能夠參與、理解、探索甚至共同創造文化的環境。她也認為，藝術教育有助於培養理解世界的能力，在AI時代更顯重要。

談到國際文化交流，衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉形容，「文化交流跟談戀愛比較像」，需要長時間建立關係與信任。策展人吳季娟則以參與巴黎文化奧運及大阪文化世博的經驗指出，文化交流如同一座橋梁，需要持續累積與延續，才能讓世界認識台灣的文化主體性。

文化部表示，後續分區論壇將於6月9日、12日及16日分別在台北、台南及台中舉行，所有場次皆開放民眾報名參與，並同步提供線上直播與意見蒐集機制，希望廣納各界聲音，共同思考台灣文化的未來方向。

「2026全國文化會議」首場分區論壇詳詢文化部YouTube線上直播影片：https://www.youtube.com/watch?v=oOcalqi8vJY。

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