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黃仁勳亞洲父母言論引熱議！碎念一輩子需要心理治療 台日俄紙上告白接手

2026/06/06 21:30

輝達執行長黃仁勳。（資料照，記者卓怡君攝）輝達執行長黃仁勳。（資料照，記者卓怡君攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕輝達執行長黃仁勳日前出席台北一場閉門峰會上，談到自己與父母的相處引發現場強烈共鳴！他笑稱即使自己已經63歲，並帶領全球AI企業，88歲的父母仍像傳統亞洲家長一樣，持續給予要求與批評，他甚至開玩笑表示，只要被亞洲父母養大，這輩子都需要接受心理治療。這番身價5兆仍被碎念的反差，掀起全台網民對於亞洲家庭相處模式的集體討論。

黃仁勳透露，當父母開始嘮叨時，自己發展出的高情商應對方式就是回答「好啦好啦｣，用這樣的方式回應父母的好意。他認為父母的嘮叨背後其實是愛，這份嚴格的教育方式也深深影響他折磨人的管理風格，因為真誠的回饋不是刁難，只有真正希望對方成功的人才會願意花時間指出問題。

《祝你快樂：魏廷朝給孩子的信》書封。（前衛出版社提供）《祝你快樂：魏廷朝給孩子的信》書封。（前衛出版社提供）

而在近期的一些出版作品中，也有幾部來自不同時代、不同文化背景的家書與圖像小說，分別記錄了截然不同的家庭對話與長大軌跡。相較於黃仁勳口中這種嚴厲且不斷修正孩子的典型亞洲家庭互動，台灣民主運動史上人稱大魏的魏廷朝，則在特殊的歷史環境下，留下了另一種與兒女溝通的紀錄，由前衛出版社出版的台灣家書文本《祝你快樂：魏廷朝給孩子的信》中，魏因政治因素三進三出政治黑牢，被囚禁長達17年3個月又7天，在家庭中嚴重缺席的他，選擇透過一封封獄中家書陪伴兒女成長。身為自由主義者，他在信中不講宏大道理，也不急著稱讚或禁止孩子，而是透過曾國藩與和尚、媽媽的胸針等日常生活故事不斷提問，引導孩子自發表達感受。這份在牢獄裡寫下的祝你快樂，展現了父親如何引導下一代擺脫外在權威、成為自己思想主人的努力。

《醫生父親寫給孩子的信》書封。（平安文化出版社提供）《醫生父親寫給孩子的信》書封。（平安文化出版社提供）

同樣採取書信體裁，由平安文化出版的《醫生父親寫給孩子的信》則從現役外科醫師的生死視角，提供了另一種溫緩的家庭對話。作者中山祐次郎每天站在生死分岔路口，他將自身重考與執刀經歷寫成35封給孩子的信，坦誠直率地告訴年輕人，勝負和幸福是截然不同的兩件事，找不到熱情也無妨，真的很痛苦的話就逃跑吧。中山祐次郎強調，他從來沒有要孩子長成優秀的大人，只希望分享自己跌落過的陷阱，讓下一代在面對不可預測的時代時，過得稍微好過一點。

《媽媽不在家的一年》書封。（小麥田提供）《媽媽不在家的一年》書封。（小麥田提供）

除了台日2位父親的深刻筆記，小麥田出版社出版的俄羅斯著名插畫家達莎．托爾斯提科娃的圖像小說《媽媽不在家的一年》，則將視角拉回孩子的內心狀態，該書取材自作者成長經驗，描述一名12歲女孩在最重要的親人因跨國工作不在身邊時，如何獨自面對友誼疏離、初萌愛情與升學壓力的真實苦惱，創作者運用樸實簡單的文字與獨特的黑白色調，完美捕捉主角內心的喜怒哀樂，與黃仁勳談及的家庭互動形成不同維度的對照，提供讀者正向面對環境轉變與寂寞的溫暖視角。

無論是黃仁勳的「好啦好啦」哲學，或是台日俄三本著作留給世代的生命筆記，從不同角度切入了家庭關係中的溝通難題，在充滿不確定的時代，直率的文本與真實經驗，或許都能讓迷惘的父母與孩子放下逞強，找到安放脆弱的角落。

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