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A8藝文中心辦西班牙特展 互動設計體驗佛朗明哥魅力

2026/06/06 17:11

市A8藝文中心自即日起至8月23日止，推出「世界音樂在A8－艷陽下的旋律：西班牙」特展。（藝設中心提供）市A8藝文中心自即日起至8月23日止，推出「世界音樂在A8－艷陽下的旋律：西班牙」特展。（藝設中心提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市A8藝文中心自即日起至8月23日止，推出「世界音樂在A8－艷陽下的旋律：西班牙」特展，透過音樂、文化主題互動體驗設計，帶領民眾認識西班牙鮮明藝術風貌，展覽規劃佛朗明哥舞台情境與互動展區，也推出系列推廣活動，讓民眾感受西班牙藝術文化多元魅力。

市A8藝文中心自即日起至8月23日止，推出「世界音樂在A8－艷陽下的旋律：西班牙」特展。（藝設中心提供）市A8藝文中心自即日起至8月23日止，推出「世界音樂在A8－艷陽下的旋律：西班牙」特展。（藝設中心提供）

A8藝文中心（環球購物中心3樓））開館時間為每週二至週日上午11時至晚間7時，週一、國定假日休館，活動資訊可至A8藝文中心官網或Facebook粉絲專頁查詢，或電洽03-3185119。

文化局藝設中心表示，「世界音樂在A8」為館舍持續推動的主題策展系列，歷年透過不同國家與地區的音樂文化，引導民眾從藝術視角認識世界，今年展覽以西班牙為主題，從其多元民族與歷史發展背景出發，梳理音樂如何在不同時代中累積、轉化，並形塑出具代表性的文化樣貌。

市A8藝文中心自即日起至8月23日止，推出「世界音樂在A8－艷陽下的旋律：西班牙」特展。（藝設中心提供）市A8藝文中心自即日起至8月23日止，推出「世界音樂在A8－艷陽下的旋律：西班牙」特展。（藝設中心提供）

本次展覽內容聚焦佛朗明哥、吉他與西班牙輕歌劇等具代表性的藝術形式，現場並打造「Tablao佛朗明哥舞台」情境空間與「西班牙感官地圖」等展示內容，讓觀眾從音樂、文學、建築與節慶等多重面向，認識西班牙的人文風景。

A8藝文中心今舉行「開幕茶會，展覽期間，A8藝文中心也會推出一系列與西班牙文化相關的藝術教育推廣活動，並規畫數位集章互動，邀請民眾參與多元文化體驗。

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