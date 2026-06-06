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台指期夜盤綠油油！股票慘賠想找大師改運 嚎哮排演給出紓壓祕方

2026/06/06 19:38

美股暴跌引爆台期指夜盤夜盤重挫，讓許多股民崩潰。（本報製圖）美股暴跌引爆台期指夜盤夜盤重挫，讓許多股民崩潰。（本報製圖）

〔記者董柏廷／台北報導〕美股暴跌，引爆台期指夜盤重挫3006點，無數股民在螢幕前崩潰！資產瞬間蒸發的劇烈衝擊，掀起全台網民對於集體焦慮與尋求心靈寄託的熱烈討論，不少人在深夜感歎明明很努力活著卻還是把自己的人生活成笑話。

《別叫我大師》由葉峻廷（左起）、黃建豪、蕭東意、姜淑惠等人主演。（廣藝基金會提供）《別叫我大師》由葉峻廷（左起）、黃建豪、蕭東意、姜淑惠等人主演。（廣藝基金會提供）

近期也即將有一場將探究脆弱心理人性焦慮的黑色大戲上演，喜劇天團嚎哮排演即將推出的全新喜劇《別叫我大師》，便將視角赤裸裸對準了新興宗教吸金與行銷包裝背後的世紀騙局。劇情講述一名失意演員馬豪，在自稱最懂行銷包裝的戲劇導師大偉打造下，搖身一變成為眾人追隨的大師。一群人進而成立新興宗教恩悅轉生會，表面上替信徒排憂解難，實際上卻利用人性的脆弱吸金斂財，隨著信徒不斷湧入，掌聲與認同接踵而至，主角內心的不安卻也日益擴大。故事在命運的推波助瀾之下，知名藝人亞馬達也受到感召加入，使得謊言越來越讓人分不清真假，而唯一清醒的欣慧，卻選擇為了崔蕭成為這場荒謬大戲最穩固的後盾，謊言核心也逐步失控。

此部歷經兩年以上籌備、曾獲得廣藝第6屆金創獎銀獎肯定的作品，象徵創作方向的重要轉折，嚎哮排演團長黃建豪指出，角色表面上是大師，實際上卻是最需要被拯救的人；藝術總監蕭東意則認為，作品回到對自我認同的追問，成為與觀眾產生共鳴的核心。延續團隊一貫節奏快速、表演強烈的舞台風格，黃建豪與蕭東意兩位喜劇鬼才將在舞台上化身教主，用炫砲的即時投影、洗腦的聖歌旋律與荒謬的宗教儀式，帶領觀眾見證一場信仰的黑色奇蹟。

嚎哮排演《別叫我大師》劇中展現宗教儀式，探討現代人的焦慮感。（廣藝基金會提供）嚎哮排演《別叫我大師》劇中展現宗教儀式，探討現代人的焦慮感。（廣藝基金會提供）

主創王健任表示，這是團隊創作歷程中具有野心的一次嘗試，也是創作成熟度的展現。作品從宗教儀式出發，逐步深入角色與群眾的內在狀態，探討人為什麼需要被相信，又為什麼需要相信別人，在荒謬與喜劇的外衣之下，問題最終仍指向當代人對自我價值的焦慮。這場戳破集體盲從與生存騙局的演出，將於6月19日至21日在台灣戲曲中心大表演廳連演四場，提供陷入焦慮的現代人一個以幽默解開窒息感的出口。詳詢OPENTIX網站。

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