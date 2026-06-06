慈姑觀音到恩悅轉生會！新興宗教有何魅力 「別叫我大師」戳中人性焦慮面

《別叫我大師》以黑色幽默手法，探討新興宗教與人性間的幽微洞察。（廣藝基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕你是否曾在深夜覺得自己明明很努力活著卻還是把自己的人生活成笑話？這種現代人無處安放的脆弱心理與人性焦慮，經常成為當代經典創作的靈感來源。無論是台灣知名恐怖電玩《還願》中主角因為過度焦慮而盲信邪神慈姑觀音引發的家庭悲劇，或是日本電影《特約經紀公司》裡利用演員演技滲透邪教組織的荒謬設定，都深刻揭示了新興宗教背後的操控心理。而在當代劇場舞台上，近期也即將有一場將這場演技與盲從玩弄於股掌之間的黑色幽默戲劇即將上演。

由喜劇天團嚎哮排演即將推出的全新喜劇《別叫我大師》，講述一名失意演員馬豪，在自稱最懂行銷包裝的戲劇導師大偉打造下，搖身一變成為眾人追隨的大師。一群人進而成立新興宗教恩悅轉生會，表面上替信徒排憂解難，實際上卻利用人性的脆弱吸金斂財。隨著信徒不斷湧入，知名藝人亞馬達也受到感召加入，使得謊言越來越讓人分不清真假，而唯一清醒的欣慧，卻選擇為了崔蕭成為這場荒謬大戲最穩固的後盾，故事中失意演員變身神棍的世紀騙局，與上述台日影視作品不謀而合，犀利點出所謂的信仰大師往往只是看準了現代人面對不確定時代時的盲從。

請繼續往下閱讀...

此部歷經2年以上籌備、曾獲得廣藝第6屆金創獎銀獎肯定的作品，象徵創作方向的重要轉折。嚎哮排演團長黃建豪指出，角色表面上是大師，實際上卻是最需要被拯救的人；藝術總監蕭東意則認為，作品回到對自我認同的追問，成為與觀眾產生共鳴的核心。延續團隊一貫節奏快速、表演強烈的舞台風格，黃建豪與蕭東意兩位喜劇鬼才將在舞台上化身教主，用炫的即時投影、最洗腦的聖歌旋律與荒謬的宗教儀式，帶領觀眾見證一場信仰的黑色奇蹟。

主創王健任表示，這是團隊創作歷程中具有野心的一次嘗試。作品從宗教儀式出發，逐步深入角色與群眾的內在狀態，探討人為什麼需要被相信，又為什麼需要相信別人，在荒謬與喜劇的外衣之下，問題最終仍指向當代人對自我價值的焦慮。這場戳破集體盲從與生存騙局的演出，將於6月19日至21日在台灣戲曲中心大表演廳連演四場，提供陷入焦慮的現代人一個以幽默解開窒息感的出口。詳詢OPENTIX網站。

嚎哮排演於6月19日推出全新作品《別叫我大師》。（廣藝基金會提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法