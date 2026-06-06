大地酒店攜手「法官畫家」郭豫珍辦公益畫展 義賣所得捐助偏鄉兒童

「法官畫家」郭豫珍與其為此次公益畫展創作的主視覺作品〈大地的傳承與傳奇〉。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕北投大地酒店今（6）日攜手法官畫家郭豫珍及旅法藝術家劉夢非，共同舉辦「大地的傳承與傳奇」公益畫展，展出作品包含北投在地風情、社會觀察、人文、生態等多元面向，展覽期間義賣所得，將捐助「臺灣偏鄉兒童教育基金會」等公益團體，用行動支持偏鄉與弱勢孩童。

「大地的傳承與傳奇」公益畫展開幕茶會，產官學法藝術等領域人士到場支持。（大地酒店提供）

大地酒店表示，本次畫展的主視覺作品〈大地的傳承與傳奇〉，為台灣高等法院法官郭豫珍徒步走訪北投地熱谷、普濟寺及山城巷弄後，專為北投風情與文史量身創作的油畫作品，畫中將北投的霧氣、歷史紋理與守望山城的大地酒店完美融合，展現深厚的文化之美。監察院前副秘書長、郭豫珍夫婿劉文仕更為每幅畫作題寫七言絕句，呈現「詩畫合一」的風雅。畫展前夕，郭豫珍更迎來好消息，其收到官方來函，正式成為「法國藝術家協會」會員，可見其藝術上的成就與作品深度。畫展上另一名藝術家劉夢非為郭豫珍之女，於畫展中展出10餘幅其於巴黎劇場靈感的插畫，母女倆的藝術語彙在北投畫展上交會，構築出融合土地、人文與國際視野的藝術饗宴。

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大地酒店董事長王雪梅（右起）與燿華集團總裁張平沼、法官郭豫珍同為北大傑出校友，左1為北大財務暨永續發展副校長朱炫璉。（大地酒店提供）

談及此次合辦公益畫展契機，大地酒店表示，由於大地酒店董事長王雪梅與郭豫珍法官同為國立台北大學傑出校友，雙方就長期回饋社會的公益理念產生共鳴，此次將飯店空間轉化為關懷社會與藝術的平台，期盼引領更多跨領域的社會力量共同關注偏鄉教育。「大地的傳承與傳奇」公益畫展為期3個月，自6月6日至9月6日於大地酒店大廳展出，邀請民眾在欣賞藝術之美的同時，也能透過具體行動，一同響應這場充滿愛與溫度的公益活動。

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