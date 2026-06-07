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柏林博物館島200年 佩加蒙閉館整修中 島上今年必看展覽初登場

2026/06/07 06:00

從斯普雷河面眺望，遠處白色現代建築是博物館島的總服務中心詹姆斯•西蒙畫廊，其後方是佩加蒙博物館，右側則是新博物館。（記者凌美雪攝）從斯普雷河面眺望，遠處白色現代建築是博物館島的總服務中心詹姆斯•西蒙畫廊，其後方是佩加蒙博物館，右側則是新博物館。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／柏林報導〕聯合國教科文組織的德國委員會與德國世界遺產協會合作，自2005年起，將每年6月的第一個星期天訂為德國的世界遺產日，今年就是6月7日。而自去年起以5年時間盛大慶祝200週年的柏林博物館島，也在這個週末舉辦一系列慶祝活動，有各種表演、論壇及展覽，其中，最受注目的就是剛於舊國家美術館開展的「卡希爾與印象主義的突破」（Cassirer und der Durchbruch des Impressionismus）。

舊國家美術館今年適逢150週年。（記者凌美雪攝）舊國家美術館今年適逢150週年。（記者凌美雪攝）

博物館島的起源可回溯自普魯士國王腓特烈•威廉三世於1825年的擘畫，逐步發展擴建，包括老博物館、新博物館、佩加蒙博物館、舊國家美術館及博德博物館，如果以觀光客的路線來看，博物館島就是被穿越柏林的斯普雷河包圍的一個河中之島，從勃蘭登堡城門沿著菩提樹下大道往斯普雷河方向走，遠遠就可看到島上的柏林大教堂，5家博物館都在教堂左方，收藏著大量的古文明文物與藝術品，目前是被列入聯合國教科文組織的史界遺產；2019年建成的詹姆斯•西蒙畫廊是整個博物館島的總服務中心。

斯普雷河右岸的佩加蒙博物館如火如荼整建中，因此在對岸闢設了一處名為「佩加蒙博物館全景廳」（橋左側）的臨時展館。（記者凌美雪攝）斯普雷河右岸的佩加蒙博物館如火如荼整建中，因此在對岸闢設了一處名為「佩加蒙博物館全景廳」（橋左側）的臨時展館。（記者凌美雪攝）

博物館島去年起盛大慶祝200週年，其中，在進行百年來最大規模整修的佩加蒙博物館，繼續如火如荼趕工中，預計2027年局部重開，因此，特別在對岸開了一個臨時性的展覽館；而2026年的重點，則是今年適逢150週年的舊國家美術館（Alte Nationalgalerie），這裡以珍藏19世紀藝術品聞名，包含新古典主義、浪漫主義、印象派等經典繪畫。

「卡希爾與印象主義的突破」是舊國家美術館今年的重點展覽。（記者凌美雪攝）「卡希爾與印象主義的突破」是舊國家美術館今年的重點展覽。（記者凌美雪攝）

甫於5月下旬開幕的「卡希爾與印象主義的突破」，是紀念19世紀末20世紀初的一位重要藝術品經銷商保羅‧卡西爾（1871-1926）， 他常駐柏林，透過舉辦數百場展覽，為法國印象派在德國的傳播做出了巨大貢獻。在他的努力下，包括如德加、塞尚、馬奈、莫內、雷諾瓦和梵谷等等藝術家，得以在德語世界獲得更廣泛的認可，許多重要作品也經由他的斡旋進入德國各大收藏機構和博物館，其中包括老國家美術館的館藏。此次展覽共展出100餘件印象派和古典現代主義的傑出作品展期至9月27日。

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