空拍畫面曝！78天鹿港光影藝術節浪漫滿鎮

2026鹿港小鎮光影藝術節結合美國夢工廠人氣IP《功夫熊貓》，將阿波、蓋世五俠、師傅與烏龜大師等角色融入燈飾與光影裝置。（彰化縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕下週五（19日）就是3天端午節連假，連假過後學生最開心的暑假緊接到來，一年一度的鹿港慶端陽的小鎮光影藝術節，昨（6日）點燈後也正式宣告長達78天的活動登場了，即日起至8月23日，每晚6點30分至10點亮燈，陪伴民眾度過端午與暑假。

2026鹿港光影藝術節來了，一連78天越夜越浪漫。（彰化縣府提供）夜晚燈光倒影，展現不同的寧靜氛圍。（彰化縣府提供）

今年光影藝術節首度攜手美國夢工廠人氣IP《功夫熊貓》，將阿波、蓋世五俠、師傅與烏龜大師等角色融入燈飾與光影裝置，分布在舊鹿港溪、桂花巷藝術村及周邊景點，白天是可愛的造型、晚上在繽紛燈源的投射下，呈現出如夢似幻的浪漫氛圍，說不美絕對是騙人的！

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今年鹿港小鎮光影藝術節藉由光影科技及裝置藝術的結合，將鹿港點綴繽紛漂亮。（彰化縣府提供）

不少民眾搶先拍照打卡，從高空視角更能看見整體燈區串連出的壯觀景象。長長的舊鹿港溪與古樸的桂花巷藝術村，在科技光影，結合鹿港在地纏花工藝、傳統花窗與廟宇圖騰等不同造型燈飾襯托下，呈現出如夢似幻的浪漫氛圍，說不美絕對是騙人的。

2026鹿港小鎮光影超夢幻，結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，呈現小鎮歷史與文化之美。（彰化縣府提供）

彰化縣府城觀處表示，今年主燈「無極雄心」每30分鐘上演一場燈光秀，民眾只要透過「愛玩彰化」LINE官方帳號，在舊鹿港溪、桂花巷藝術村、鹿港公會堂等指定地點完成2處電子集章，就有機會抽中iPhone 17等大獎，邀請全國遊客趁著端午連假與暑假來鹿港一遊，親自感受老街、古蹟、美食與光影交織的夏夜風情。

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