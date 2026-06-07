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藝文 > 藝起享享 > 看表演

先嗇宮神農文化祭開跑 每晚上演精采表演節目

2026/06/07 14:15

新北市政府與三重區先嗇宮共同舉辦「神農文化祭」活動，市府副秘書長柯慶忠（左三）、先嗇宮董事長李乾龍（右三）邀請民眾參與。（三重區公所提供）新北市政府與三重區先嗇宮共同舉辦「神農文化祭」活動，市府副秘書長柯慶忠（左三）、先嗇宮董事長李乾龍（右三）邀請民眾參與。（三重區公所提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府、三重區公所與先嗇宮共同舉辦「2026年宗教文化藝術節暨先嗇宮神農文化祭慶典活動」（簡稱神農文化祭），昨晚（6日）揭開序幕，至6月13日止，每晚都有精采舞台表演活動，民眾可免費參與。

新北市三重區先嗇宮「神農文化祭」起跑，舉辦一系列藝文表演活動。（三重區公所提供）新北市三重區先嗇宮「神農文化祭」起跑，舉辦一系列藝文表演活動。（三重區公所提供）

先嗇宮董事長李乾龍表示，適逢先嗇宮建宮272週年，除了恭迎神農大帝聖駕遶境祈福外，也舉辦一系列宗教藝術、民俗傳藝、舞蹈、陣頭表演及傳統戲劇等表演活動，並廣集北部各宮廟、軒社神將進行踩街祈福及展演，為傳統藝術注入新生命，呈現民俗慶典精湛的台灣廟會文化特色。

新北市三重先嗇宮建宮272週年，舉辦「神農文化祭」活動，並恭迎神農大帝聖駕遶境祈福。（三重區公所提供）新北市三重先嗇宮建宮272週年，舉辦「神農文化祭」活動，並恭迎神農大帝聖駕遶境祈福。（三重區公所提供）

李乾龍說，除了藝文展演之外，每年神農文化祭最吸睛的傳統核心活動就是神將遶境，數百尊壯觀的神將將在農曆4月25日齊聚踩街，為地方祈福。此外，邀請新北市中藥公會中醫師提供義診、推拿及結合藥膳饗宴等活動，讓信眾在參拜祈福之餘，也能認識中醫藥文化的養生推廣體驗。

新北市三重區先嗇宮「神農文化祭」活動起跑，為期8天有一系列藝文表演，民眾可免費欣賞。（三重區公所提供）新北市三重區先嗇宮「神農文化祭」活動起跑，為期8天有一系列藝文表演，民眾可免費欣賞。（三重區公所提供）

新北市府副秘書長柯慶忠指出，先嗇宮不僅是三重區唯一的市定古蹟，更是市府不可缺少的重要宗教夥伴，感謝廟方長年致力於弘揚傳統文化與社會公益。今年神農文化祭慶典相當精彩，邀請歐陽慧珍舞蹈團、蘭陽戲劇團、御綺新時代劇坊及薪傳歌仔戲劇團演出，也有漳州藝術團隊帶來布袋木偶戲等表演，邀請市民闔家蒞臨欣賞，感受宗教活動魅力。

三重區長王坤南說，「神農文化祭」起源於「三重埔大拜拜」，今年是第26年舉辦，活動為期8天，以多元方式展現宗教文化之美。

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