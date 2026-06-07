原民金曲嗨翻風城 2026竹市原住民族金曲之夜6/27開唱

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府將於27日晚間在新竹火車站前廣場舉辦「2026新竹市原住民族金曲之夜－Fiw Fiw搖擺祭」。活動以Fiw Fiw（原住民族語風吹聲音之意）搖擺祭為主題，呼應新竹風城意象，結合原住民族文化能量，邀請金曲獎得主葛西瓦、金曲獎入圍歌手呂薔，以及深受年輕族群喜愛的婁峻碩SHOU、郭芝吟等原民實力歌手輪番演出，並集結知名原住民族文化藝術團體共同登臺，透過音樂、舞蹈與文化展演，展現原住民族文化的多元魅力與當代活力。

新竹市民政處長施淑婷表示，此次活動，除晚間演唱會外，活動當日15時起於護城河畔清水公園同步推出「原民好市」，集結原住民族特色美食、文化工藝、文創品牌、新竹市原住民族社團及在地特色業者共同參與，並攜手風格市集品牌「海沐市集」共同策劃市集內容與場域氛圍。市集以原住民族聚落為設計概念，規劃茅草屋造型攤位、特色餐車及文化體驗活動，打造兼具文化特色與生活風格的市集空間，讓民眾感受原住民族文化與城市生活交融的獨特魅力。

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此外，活動現場也規劃原住民族文化知識挑戰、「尋找風寶大作戰」數位闖關遊戲及原鄉文化DIY體驗等多項互動活動，完成指定任務即可兌換限量市集折價券及特色宣導品。邀請各界來到新竹火車站前廣場及護城河畔清水公園，共同感受風城Fiw Fiw搖擺祭的熱情與活力。

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