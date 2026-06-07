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日本造園大師譜寫《新竹 風の街》 麗珠跨海唱出風城的思念與魅力

2026/06/07 14:19

新竹縣長楊文科（左）感謝奧田龍司先生（右）催生《新竹 風の街》這首歌，並作詞將他心中對新竹最真摯的讚美化為動人字句。（記者廖雪茹攝）新竹縣長楊文科（左）感謝奧田龍司先生（右）催生《新竹 風の街》這首歌，並作詞將他心中對新竹最真摯的讚美化為動人字句。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕日本造園景觀大師奧田龍司長期致力台日城市外交，目前也擔任新竹縣政府的縣政顧問，這次他專程創作《新竹 風の街》，並與旅日歌手麗珠合作譜出獨屬新竹的回憶與鄉愁，預計8月6日在日本正式發行；新竹縣長楊文科表示，音樂是跨越國界最好的語言，期許藉由這首歌的傳唱，拓展日本旅客到新竹旅遊的契機。

旅日歌手麗珠以深厚的情感、成熟的技巧演唱，賦予《新竹 風の街》獨特的魅力。（記者廖雪茹攝）旅日歌手麗珠以深厚的情感、成熟的技巧演唱，賦予《新竹 風の街》獨特的魅力。（記者廖雪茹攝）

竹縣府表示，奧田龍司先生為日本京都百年造園名門「植音」的現任會長，更是享譽國際的造園景觀大師，長期致力於台日文化與城市外交，對新竹縣有著一份無可取代的深厚情感，過去楊文科縣長赴日訪問時，曾特別拜訪奧田龍司先生，兩人就文化資產保存與觀光推廣進行過深刻的對談。

楊文科表示，奧田龍司先生自45年前初次來台，多年來頻繁往返台日，成為城市交流的橋樑，奧田先生基於對「風城」的熱愛與感動，催生了《新竹 風の街》這首歌，並親自擔任作詞人，將他心中對新竹最真摯的讚美化為動人字句。

奧田龍司也說，期望這首歌從北海道傳唱到九州，吸引更多日本人到新竹旅遊。歌曲演唱者麗珠出身自宜蘭縣大同鄉，父親為新竹縣關西人；麗珠在日本已出道15年，憑藉紮實的唱功與獨特的舞台魅力發行過多張專輯，深受台日歌迷肯定。這次她以深厚的情感、成熟的技巧演唱，賦予《新竹 風の街》獨特的魅力。

《新竹 風の街》歌詞意境深遠、情感細膩，詞中將新竹著名的「風」化作思鄉與召喚的媒介，並深情直呼「我一定要回到，清風吹過的新竹城」。字裡行間充滿對這座美麗古城的魂牽夢繞。

楊文科邀請日本旅客屆時跟隨歌曲的意境，親自來到這座「清風吹過的新竹城」，認識九降風孕育的在地美食、豐富的客家與原住民文化，到科技與傳統並存的城市風貌。

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