東京佼成管樂團大雨中演奏掀爭議 單簧管樂家楊元碩還原現場

單簧管樂家楊元碩冒著大雨仍敬業演奏。（擷取自楊元碩臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026桃園管樂嘉年華5日晚間邀請日本東京佼成管樂團於桃園藝文廣場演出《綻放》，卻因大雨中持續演出引發討論。民進黨桃園市議員黃瓊慧質疑，指揮與演奏家在雨中演出、樂器甚至需以塑膠袋遮擋，認為主辦單位應檢討相關安排。參與演出的單簧管演奏家楊元碩昨（6）日在臉書發文還原現場情況，坦言演出後接到大量電話與訊息，也對外界討論感到百感交集。

楊元碩表示，回顧當晚演出，外界輿論似乎較少關注策展團隊與演出者為維持演出品質所付出的努力，反而迅速被捲入政治攻防。他認為，無論是粉絲、一般觀眾，或是短暫停留後離場的貴賓，音樂工作者都同樣珍惜彼此相聚的時刻。

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東京佼成管樂團演出過程中，天公不作美不斷下雨。（資料照，黃瓊慧提供）

楊元碩亦指出，此次演出原本以交流、推廣及從在地走向國際為策展方向，沒有人期待會遇上如此劇烈的降雨。不過最讓他感到安慰的，是現場約6成執行工作來自東京佼成管樂團團隊成員，他們冒著大雨，自發協助處理各項演出細節，讓節目得以完成。

文中也特別提及東京佼成管樂團常任指揮大井剛史。楊元碩描述，大井剛史在雨中完成每一拍指揮動作，敬禮下台後只是簡單擦拭臉上的雨水，喝幾口水便再次上台，甚至還主動詢問是否需要調整協奏曲演出位置，以減少雨勢影響。

楊元碩表示，自己最後仍選擇站在原定位置演出。並非不在意樂器受損風險，而是從團隊身上看見專業工作者對職責的堅持。他說，自己的身體與樂器因大量進水而濕透，但演出完整度並未因此受到影響，也讓他對這段經歷留下深刻印象。

民進黨桃園市議員黃瓊慧表示，樂團指揮淋的全身濕，令她覺得不捨。（資料照，擷取自黃瓊慧Threads）

此場演出引發外界對戶外音樂活動風險管理的討論。

桃園市文化局先前曾回應表示事先已掌握氣象預報，並在觀眾席搭建遮雨棚，且與團隊充分溝通調整了樂器位置；策展人何康國也在現場以愛丁堡軍樂節在雨中演出的「管樂魂」勉勵觀眾。

然而，許多網友與表演者紛紛留言心疼音樂家與樂器蒙受損害，不應將演出者的善意視為常態。有網友認為，表演者的敬業精神值得尊敬，但不應成為主辦單位面對極端天候的常態解方；也有人指出，桃園管樂嘉年華歷年皆於梅雨季舉行，未來可進一步思考備援場地與應變機制。楊元碩表示，自己的身體與樂器因為大量進水而濕透，但演出的完整度並沒有受到影響。他誠心希望那些只看到表面、就跟著輿論將這一切牽扯到政治議題的朋友，能偶爾關注一下各行各業的辛苦，以及身邊為了環境不斷努力付出的每個善良人。

東京佼成管樂團此次受邀擔任「2026桃園管樂嘉年華」國際亮點節目，演出《南風進行曲》及楊元碩創作《Suorinet Rhapsody I: Carnival》等作品。風雨中的演出雖引發不同觀點，也讓表演者、主辦單位與觀眾對戶外演出的專業與風險管理，展開更多討論。

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