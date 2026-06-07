苗栗客家詩人節祭江 重視當年栗詩沉潭歷史

苗栗栗社創會先賢李祥甫後代李峯（右3）致贈「栗詩沈潭」墨寶。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣客家文學發展協會今（7）日首次舉辦「客韻墨栗-2026 苗栗客家詩歌節祭江」活動，邀請栗社社員的後代子孫等人，重回當年沉詩的玉清陂現場參加「祭江盛典」，典禮依古俗行祭獻禮，並象徵向溪中投擲米粽，拜託溪中魚群切莫咬壞栗詩，地方文化界人士盼透過這項活動，祈願苗栗文學風氣後繼有人，薪火傳揚。

苗栗縣客家文學發展協會，舉辦苗栗客家詩人節祭江活動，重視當年栗詩沉潭歷史（記者張勳騰攝）

苗栗縣客家文學發展協會指出，在台灣文學歷史中，有一段發生在苗栗、鮮為人知的「栗詩沉潭」故事，約發生在台灣光復前，當時，日本政府為同化台灣人，於1936-1945年 推動皇民化運動，便以普及日語、廢除民間傳統信仰、改姓名及鼓勵成為「國語家庭」為主要執行項目。這個政策推至極致的時候，連寫有漢字的漢書都遭查禁。

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苗栗縣客家文學發展協會，舉辦苗栗客家詩人節祭江活動，恭讀祭文。（記者張勳騰攝）

成立於1927年的苗栗栗社，自成立以來每月出題課詩，十餘年來總計出版《栗社詩集》，每回都經油印後寄贈詩友，由於栗社本身從一開始就是「戰犯家族」與「政治異議者」的集合體，但在皇民化的壓力下，成為官方首波掃蕩的對象。

時任文昌廟香工的吳頌賢，栗社成立後，他不忍栗社詩人多年心血被毀，於是向開雜貨店的親戚要來大量的油紙，將這批珍貴的文化資產嚴密包封了十多層後，趁著黑夜，夥同兒子吳文虎冒著生命危險，悄悄將這批詩刊古籍用巨石死死沉壓於玉清陂潭底，直到台灣光復，才回去打撈上岸，後人逐步整理、出刊成詩集。

參與祭典人員，象徵向溪中投擲米粽，拜託溪中魚群切莫咬壞栗詩，重視當年栗詩沈潭歷史。（記者張勳騰攝）

去年成立苗栗縣客家文學發展協會，為了向這段不屈的歷史與護詩先賢致敬，同時也為喚醒後代對客家與本土文學根源的重視，今天首次舉辦苗栗客家詩歌節祭江活動，邀請栗社社員的後代遺族，重回當年沉詩的玉清陂現場參加祭江盛典。

祭典中，由苗栗栗社創會先賢李祥甫後代李峯及苗栗縣客家文學發展協會代表、栗社後代子孫等，在玉清陂畔準備祭品等向楚國愛國詩人三閭大夫屈原暨苗栗栗社創社諸位先賢行祭獻禮，並依古俗，向溪中投擲米粽，拜託溪中魚群切莫咬壞栗詩，儀式簡單隆重。

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