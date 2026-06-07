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炎炎夏日無處去 感受清涼竹藝特展

2026/06/07 18:35

首度展出的經典竹單車是此次《島中央・記藝—節間之續》最大的亮點。（中央書局提供）首度展出的經典竹單車是此次《島中央・記藝—節間之續》最大的亮點。（中央書局提供）

〔記者魏伶如／台北報導〕夏天是吃竹筍的季節，但是大啖筍的美味之外，竹子的美、清涼以及實用性也別忽略了。

竹子除了是竹筷、竹籃等傳統生活器物材料，還能化身為單車、牙刷，甚至成為結合白沙屯媽祖、哥吉拉、Miffy等人氣話題的創意竹杯。中央書局繼【島中央．記藝】系列首檔「指尖之間—工藝特展」後，第二檔「節間之續--竹藝特展」即日起登場，邀請南投竹山的元泰竹藝社策展，透過竹材結構展示、工藝製程解構與創新設計作品，帶領讀者重新認識竹藝在當代生活中的嶄新面貌。

竹藝特展即日起登場，邀請南投竹山的元泰竹藝社策展，透過竹材結構展示、工藝製程解構與創新設計作品，帶領讀者重新認識竹藝在當代生活中的嶄新面貌。

展覽最大的亮點是首次於中央書局展出的經典竹單車。策展人、元泰竹藝社第三代負責人林家宏表示，竹單車的誕生源於一個簡單卻重要的思考：如何讓年輕世代重新看見竹子的可能。團隊運用竹材天然輕量、高韌性的特性，結合現代工藝與設計思維，

白沙屯粉紅超跑竹碗、米飛兔、哥吉拉等客製化商品，展現竹工藝多元竹材的創新應用（中央書局提供）白沙屯粉紅超跑竹碗、米飛兔、哥吉拉等客製化商品，展現竹工藝多元竹材的創新應用（中央書局提供）

除了竹單車外，2025年熱門話題「白沙屯媽祖Ｑ版竹碗也將現身展出，並帶出一系列以竹節廢料再利用打造的特色竹杯。過去被視為加工剩料的竹節，經過高溫碳化、乾燥與手工打磨後，化身為哥吉拉、白沙屯媽祖及Miffy等人氣竹杯。作品皆選用孟宗竹及三年以上桂竹製作，並以100%竹節材料再利用完成，展現循環設計與永續工藝的實踐成果。展場設計的「凹豆杯牆也十分吸睛，色彩繽紛的竹杯採用歐盟認證環保無毒水性塗料製作，不僅提升產品耐用性，也展現竹工藝更多元的設計風格。從實用器皿到風格選物，讓永續產品不再只是環保選擇，更能成為展現個人生活品味的日常用品。

展覽期間也將於6月28日舉辦「凹豆杯彩繪手作體驗課程」，邀請讀者親身參與竹工藝創作，在手作過程中感受竹材的溫度與工藝的魅力。

炎炎夏日，不妨來感受一下竹製品的魅力。

【島中央 • 記藝〡節間之續】竹藝特展

展覽時間：即日起 ~115/8/2（⽇） 每週三~週日11:00~19:00

展覽地點：中央書局 1F （台中市台灣大道一段235號）

手作課程：6/28（日） 上午10:00~12:00 精選圖騰凹豆杯彩繪手作體驗課程

報名網址： https://lihi1.me/wUsFP

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