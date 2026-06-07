1500張椅子不夠坐！紙風車點亮南台灣夏夜 超過3000人追台灣幻想曲

六腳鄉公所出動超過50位同仁及志工到場協助。（紙風車劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程「永續啟航」持續巡演，6月6日、7日分別於高雄市鳳山國小及嘉義縣六腳鄉蒜頭國小演出《台灣幻想曲》，共吸引超過3000名觀眾參與。許多家庭提早到場等候，也有祖孫三代一同追戲，在夏夜裡共享戶外劇場時光。

6月5日原訂於屏東萬巒演出的場次因雨取消，隔日巡演隨即轉往高雄鳳山。當晚演出由中國信託慈善基金會主要贊助，也是基金會今年支持紙風車368藝術工程的第4場演出。除了經費挹注外，中國信託個金高雄區域中心多位同仁也投入志工服務，協助場地整理、觀眾引導及現場秩序維護。

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今年初成立的「椅子會」會員制度也持續獲得支持。鳳山場共有29位會員事先登記觀賞演出，不少人攜家帶眷到場。一位會員表示，希望透過支持藝術下鄉，讓更多孩子有機會接觸表演藝術，也藉此陪伴孩子學習觀賞演出的基本禮儀。

紙風車368工程前進高雄與嘉義，許多家庭提早到場等候，也有祖孫三代一同追戲。（紙風車劇團提供）

隔日晚間，《台灣幻想曲》來到嘉義六腳鄉蒜頭國小演出，由長期投入公益事務的張義德與許美麗共同贊助。為迎接活動，六腳鄉公所動員工作人員、志工及義交協助場地整備與交通引導，並準備1500張椅子供觀眾使用。不過實際到場人數超過2000人，校園廣場擠滿大小觀眾。

嘉義縣長翁章梁也到場支持。他表示，感謝家長與長輩陪伴孩子看戲，也感謝贊助者與紙風車團隊持續推動藝術下鄉，讓偏鄉孩子有機會接觸大型舞台演出。

《台灣幻想曲》是紙風車多年來巡演的重要作品之一，內容結合音樂、舞蹈、肢體表演與戲劇元素，透過多段不同風格的故事，引導孩子認識勇氣、想像力與團隊合作等主題。演出中經典角色與互動橋段，也常吸引現場觀眾熱烈參與，成為許多家庭共同的童年記憶。

紙風車368工程6月6日、7日分別於高雄市鳳山國小及嘉義縣六腳鄉蒜頭國小。（紙風車劇團提供）

紙風車文教基金會表示，「368鄉鎮市區兒童藝術工程」自2006年啟動，透過企業與民眾共同募款，將大型兒童劇帶進全台各地。至今已完成兩輪368巡演，2024年再度展開第三輪「永續啟航」，累積演出超過820場。

基金會執行長張敏宜表示，在AI快速發展的時代，孩子仍需要創造力、想像力以及感受美的能力，希望每一場演出都能成為孩子成長過程中的文化記憶，也感謝企業、志工與民眾長期支持，讓藝術下鄉得以持續推進。

紙風車368前進高雄市鳳山國小及嘉義縣六腳鄉蒜頭國小演出《台灣幻想曲》。（紙風車劇團提供）

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