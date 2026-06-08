以文學作品回應時代 2026台灣文學獎金典獎第2階段徵件開跑

「2026台灣文學獎」金典獎，即日起展開第2階段徵件，受理報名至7月1日止。（台文館提供）

〔記者甘麗梅／台北報導〕由國立台灣文學館主辦的「2026台灣文學獎」金典獎，即日起展開第2階段徵件，邀請全台出版社、創作者與文學工作者踴躍參與，受理報名至7月1日止。

台文館表示，台灣文學獎包含「創作獎」與「金典獎」兩大獎項，創作獎鼓勵未曾發表之單篇作品參賽，金典獎則聚焦於年度出版文學作品。本次金典獎第2階段徵件，徵件對象為2026年5月1日至6月30日首次出版之文學圖書，徵選類型涵蓋小說、散文、新詩、非虛構書寫、劇本及其他經評審委員認定之文學作品。凡符合本年度金典獎報名資格而錯過第1階段報名者（2025年7月1日至2026年4月30日出版之文學圖書），亦可於第2階段收件期間報名。

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台灣文學獎包含「創作獎」與「金典獎」兩大獎項，創作獎鼓勵未曾發表之單篇作品參賽，金典獎則聚焦於年度出版文學作品。（台文館提供）

台文館指出，「金典獎」對出版界與創作者而言，不僅是年度重要榮譽，也是作品被市場、媒體與讀者看見的重要契機，第1階段徵件成果踴躍，有200多件作品參賽，充分展現當代台灣文學旺盛的創作能量。隨著第2階段徵件正式啟動，期待更多文學作品參與角逐。

金典獎設有「年度大獎」1名，獎金100萬元；另設「金典獎」7名，以及鼓勵新銳創作者的「蓓蕾獎」3名，每名獎金15萬元；包括創作獎各獎項在內，總獎金高達370萬元。

歷年得獎作品除了贈發獎金和獎座外，台文館亦積極推廣包括入圍書展、巡迴講座等，去年更進一步辦理影視媒合會，並於台灣作家節期間邀請國外譯者、出版人參與贈獎典禮，成為優秀作品邁入國際的重要契機；後續也將推動部分作品的英文摘譯、全譯，藉參與國際書展機會，邀請作家、譯者對談，擴大聲量及協助版權銷售。

值得一提的是，2024年金典獎年度大獎作品平路的《夢魂之地》，於隔年2025年參展首爾書展後，即售出韓譯版權；而2025年劇本得獎作品陳巧蓉《千年之癢》，也在台文館的支持下完成韓譯，並與序場劇本發展中心合作，將於6月「國際讀劇節」由韓國藝術綜合學校戲劇院演繹，在台北表演藝術中心登台展演。

台文館表示，近年台灣文學持續展現強烈的社會觀察力與敘事創新，無論是關注地方記憶、世代情感、城市生活，或回應環境、性別與數位時代議題，都讓文學成為理解台灣的重要方式，也盼透過此平台，讓更多優秀作品被閱讀、被看見，站上國際舞台。

詳細徵件辦法與報名資訊，可詢文化部「獎補助資訊網」之「2026台灣文學獎」（https://reurl.cc/Q2Xk59）。

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