東京佼成暴雨登台引反思！橘色惡魔遇雨可喊停 文總談戶外演出雨備關鍵

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部多次來台快閃踩街演出。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026桃園管樂嘉年華5日晚間邀請日本東京佼成管樂團於桃園藝文廣場演出，期間遭遇豪雨，引發外界對戶外演出應變機制的討論。「看到東京佼成管樂團在大雨中克難使用防雨袋護著樂譜與樂器，同樣身為音樂人，真的會感到不捨。」曾獲金曲獎肯定、並曾登上巴黎文化奧運演出的「同根生」樂團團長、笙演奏家楊智博接受本報訪問時不免如此興嘆；而曾多次辦理日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」訪台活動的文化總會，亦以實務經驗提出雨備規畫的重要性。

文總受訪時表示，京都橘高校吹奏樂部（橘色惡魔）在2023年與2025年訪台時，都曾於西門町進行踩街演出，由於此類戶外行進管樂的活動範圍動輒涵蓋數百公尺，現場其實難以設置定點的雨備方案。因此，事前便會與日本校方取得密切共識，堅持以「學生與人員安全」為最高原則，一旦現場雨勢大到影響行進，主辦方與校方就會果斷取消演出。為了因應此類突發狀況，執行團隊會在事前先準備好「演出取消」的公告圖卡，一旦決議停演即立刻發布，並在現場配置工作人員，即時疏散與引導未能獲取線上消息的民眾。

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文總說明，大型戶外活動在初期規劃與招標階段，主辦方與場館端可以設定清晰的雨天備案及相關停止演出的科學標準，大至硬體規劃時便將「防雨棚方案」編列進去，藉此因應臨時性的短時強降雨或夏季強烈陽光照射，小至現場輕便雨衣的發放，都應有不同天候級別的停演依循標準。

文總強調，此類天候備案與防護措施都是可以事先規劃與準備的，專業的策展與執行團隊通常會在活動前1週密切關注氣象預報，與各部門展開跨單位的動態討論、機動調整因應方案。透過前期更周全的場館協調、硬體防範與備案規劃，才能在推廣國際文化交流的同時，實質保障表演者、參與民眾以及高價樂器設備的安全，讓所有參與者都能擁有良好的活動體驗。

「同根生」樂團團長、笙演奏家楊智博。（文總提供）

對此，笙演奏家楊智博亦不捨國際天團大雨中演出。他指出，大雨對管樂器與傳統樂器往往造成高風險損害，部分情況甚至可能難以修復。以他所演奏的傳統樂器「笙」為例，內部含有極為精密的簧片與竹製結構，一旦大量進水且未及時進行除濕與專業處理，極容易面臨生鏽、龜裂甚至整把報銷的窘境。

楊智博分析，戶外大型活動往往牽涉策展單位、執行廠商與邀演代理商等多方窗口，突發的極端天候極大程度地考驗所有團隊的現場應變能力，幕前幕後的執行人員都非常辛苦。他也以自身參與多場國際與台灣各地演出的經驗為例表示，「看到日團展現出很專業、很敬業的態度在演出，但或許可以試著思考，未來如何讓硬體與行政機制成為音樂家最強大的後盾？」

單簧管樂家楊元碩與東京佼成管樂團演出時突遇豪雨仍敬業演出。（楊元碩提供）

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