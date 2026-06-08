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魔術結合戲劇 《怪盜神偷－阿呆警察的復仇》新營文化中心6/27奇幻登場

2026/06/08 13:59

夢想成真魔術劇團推出全新的親子魔術劇場《怪盜神偷－阿呆警察的復仇》。（新營文化中心提供）夢想成真魔術劇團推出全新的親子魔術劇場《怪盜神偷－阿呆警察的復仇》。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕夢想成真魔術劇團推出親子魔術劇場《怪盜神偷－阿呆警察的復仇》，6月27日下午2點30分將在新營文化中心售票演出，以魔術結合戲劇演出，打造充滿歡笑與驚喜的奇幻冒險旅程，歡迎親子觀眾前來一同感受舞台演出的魅力。

親子魔術劇場《怪盜神偷－阿呆警察的復仇》，結合魔術、劇場演出。（新營文化中心提供）親子魔術劇場《怪盜神偷－阿呆警察的復仇》，結合魔術、劇場演出。（新營文化中心提供）

新營文化中心指出，劇情從熱鬧盛大的魔法師大會揭開序幕，原本歡樂的慶典卻因一封神秘求救信而陷入混亂，警察阿呆意外遭人誣陷入獄，怪盜則化身正義使者暗中行動，企圖竊取珍貴金幣與警察局寶物，一場警察與怪盜之間的鬥智追逐正式展開。除了精彩魔術橋段外，也穿插許多幽默逗趣的互動情節，讓大小觀眾在緊張刺激的故事中，享受滿滿歡笑。

新營文化中心說，演出透過魔術與戲劇結合，搭配生動角色與豐富情境，帶領觀眾進入充滿想像力的奇幻世界，同時也傳遞勇氣、友情與正義的重要價值，接連不斷的爆笑橋段，將為親子觀眾帶來難忘的觀演體驗，也讓孩子在輕鬆歡樂的氛圍中接觸表演藝術。《怪盜神偷－阿呆警察的復仇》的門票現正於OPENTIX熱烈販售中，民眾可上新營文化中心官網查詢。

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