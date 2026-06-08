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台股多殺多大盤綠油油！看華爾街大師給紓壓妙方 提防不理性行為

2026/06/08 10:02

受累美股跳水，台股今（8）日盤中最低觸及42376點，下跌近2700點。（資料照，記者方賓照攝）受累美股跳水，台股今（8）日盤中最低觸及42376點，下跌近2700點。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕受累美股跳水，台股今（8）日盤中最低觸及42376點，下跌近2700點，寫下史上盤中最大跌點，上市公司總市值一口氣蒸發近9兆元。今早股票行情呈現台股多殺多慘烈格局，大盤一片慘綠引爆資產瞬間蒸發的劇烈衝擊，網上掀起「被割韭菜」的集體焦慮情緒，在動盪的金融市場中，近期由平安文化出版社引進出版的財經經典，正好為陷入恐慌的大眾提供一個舒緩窒息感、提供穩健理財的建議出口。

此本個人財務指南《重新思考投資：華爾街最睿智的投資大師，穩健致富的終極指南》，由全球12大投資領袖終身貢獻獎得主查爾斯．艾利斯（Charles Ellis）撰寫。他在1992年加入耶魯大學投資委員會時，耶魯資產尚不足30億美元，16年後卸任時已成長至將近230億美元。大師結合超過60多年的投資經驗，指出金融市場上散戶始終處於劣勢，資金少的散戶想要永遠不再當賠錢的韭菜，核心關鍵就在於戰勝追高殺低的心理弱點，利用時間複利來建立長期的致富策略。

查爾斯．艾利斯《重新思考投資：華爾街最睿智的投資大師，穩健致富的終極指南》書封。（平安文化提供）查爾斯．艾利斯《重新思考投資：華爾街最睿智的投資大師，穩健致富的終極指南》書封。（平安文化提供）

查爾斯．艾利斯在書中強調，投資就像種樹一樣需要耐心等待種子長大，大師強烈推薦新手與小資族買進涵蓋整個市場、費用低廉的指數型基金與ETF。這樣做不僅能幫自己省下操作成本，更重要的是能提防自己做出行為經濟學家已經證實的不理性行為，避免在台股大跌時因恐懼而盲目砍在阿呆谷。專注於長期的目標和投資計畫，將時間留給工作和家人，才是當代人面對市場波動時最穩健的財務護城河。

此書更獲得全球暢銷書漫步華爾街作者柏頓．墨基爾專文推薦的傑作，精煉且優雅地過濾掉市場雜訊，在大盤劇烈震盪且引發心靈危機的關鍵時刻，此書或能提供具有實質幫助的投資建議，也能引導讀者在短短幾個小時的閱讀中，找回財務節奏，平穩度過高壓焦慮的反彈波段。

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