翻轉城鄉風貌 《共築新北》新書展現地方共創成果

新北市政府城鄉發展局今天舉辦《共築新北》新書發表暨座談會。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府城鄉發展局今（8）日舉辦《共築新北》新書發表暨座談會，展示推動城鄉風貌計畫25年的成果。市府副秘書長龔雅雯表示，新北市幅員遼闊，擁有山、海、河、城等多元地景樣貌，各區發展需求不同，市府結合中央和地方資源，也透過由上而下的社區動員能量，推動城鄉改造，打造宜居永續的環境。

《共築新北》新書呈現新北市城鄉風貌改造的成果，市府副秘書長龔雅雯（右）聆聽導覽。（記者賴筱桐攝）

城鄉發展局副局長周繼祖表示，《共築新北》系列書籍共2冊，上冊聚焦城鄉風貌計畫在新北的在地實踐，呈現市府因應多元城鄉特色累積的治理脈絡、公私協作模式與亮點案例；下冊記錄社區規劃師秉持「由下而上」的精神，透過培力、輔導陪伴及實作，由市府與居民攜手推動地方環境改造的心路歷程。全書彙整重要建設成果，更呈現市府與地方共同營造宜居城鄉、累積城市治理經驗的軌跡。

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舉例而言，舊深坑分駐所曾是大文山地區的行政核心，被後期建物遮蔽多年，面臨拆除危機，市府透過跨局處合作及法規解套，重現「深坑廳」往日風華，轉化為展覽、咖啡與地方交流的共享空間。

此外，猴硐至牡丹一帶因煤礦產業凋零而沒落，市府以「雙百年環線」計畫重新串起古道、鐵道與山城水岸，讓遊客以步行與騎行方式，重新閱讀這片土地的記憶。

今天活動除了新書發表與開書儀式，也安排微型策展及跨界對談，期望將過去改造經驗，轉化為未來城市發展與施政方針參考。市府將秉持《共築新北》的共創精神，結合專業團隊、在地社區與居民參與，形塑兼顧人本與韌性的新北城市風貌。

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