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「5歲藝起大冒險」大班幼兒作品展 即日起展至6月14日

2026/06/08 14:02

基隆市「5歲藝起大冒險」大班幼兒作品展，即日起在教師研習中心展出至6月14日。（基隆市教育處提供）基隆市「5歲藝起大冒險」大班幼兒作品展，即日起在教師研習中心展出至6月14日。（基隆市教育處提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市「5歲藝起大冒險」大班幼兒作品展，即日起在教師研習中心展出至6月14日，集結基隆市近1500件幼兒繪畫、拼貼、黏土，並結合建構技法書、積木等素材作品。基隆市教育處今天（8日）指出，每件作品都蘊含孩子獨特的觀察與想像，邀請民眾前往參觀。相關展覽資訊可至教育處粉專（https://www.facebook.com/klcg.gov.tw）查詢。

基隆市「5歲藝起大冒險」大班幼兒作品展，即日起在教師研習中心展出至6月14日。（基隆市教育處提供）基隆市「5歲藝起大冒險」大班幼兒作品展，即日起在教師研習中心展出至6月14日。（基隆市教育處提供）

基隆市教育處副處長楊永芬表示，「5歲藝起大冒險」大班幼兒作品展可說是全國最萌藝術展，透過孩子們最純真的視角，描繪港灣與山海交織的城市風景，展現5歲孩童天馬行空的創意與想像力。今年展覽以「5歲藝起大冒險」為主題，象徵孩子在成長歷程中勇敢探索世界、開啟想像旅程的起點。

基隆市「5歲藝起大冒險」大班幼兒作品展，即日起在教師研習中心展出至6月14日。（基隆市教育處提供）基隆市「5歲藝起大冒險」大班幼兒作品展，即日起在教師研習中心展出至6月14日。（基隆市教育處提供）

楊永芬指出，孩子們從生活經驗出發，結合基隆在地文化、山海景色與日常觀察，創作出充滿童趣與生命力的作品，展現基隆囡仔最真摯、純粹的創造能量。展覽作品媒材豐富多元，涵蓋水彩繪畫、拼貼、編織與黏土創作，並結合LAQ建構、GIGO積木及莫爾方積木等多樣素材，展現幼兒自由奔放的創作思維與美感表現，記錄著成長過程中最珍貴的童年印記。

「5歲藝起大冒險」展場依照7個行政區特色打造童趣造景，將山海城市文化轉化為充滿想像力的展覽空間。展場並設置限定印章套印及小小釣手挑戰等關卡，邀請親子共同完成冒險任務。會場還提供結合科技元素的「AR實境互動」，民眾只需掃描QR Code，即可開啟專屬體驗，打造沉浸式觀展樂趣。相關展覽資訊可至教育處粉專（https://www.facebook.com/klcg.gov.tw）查詢。

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