國樂團連8年全國特優 嘉縣文昌國小音樂會校友返校傳承

嘉義縣文昌國小舉辦國樂盛會《童韻悠揚》。（文昌國小提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣文昌國小推動國樂多年，國樂合奏締造連續8年獲全國學生音樂比賽特優佳績，昨舉辦國樂盛會《童韻悠揚》師生音樂會，學生純熟的技巧與充滿自信的演出，展現努力學習成果，校友鄭宛斳更返校與學弟妹演出，讓現場觀眾沉浸在國樂藝術的優美氛圍，見證孩子在音樂道路上的成長。

文昌國小校長賴英杰說，學校國樂團是深耕多年的特色團隊，透過音樂扎根，培養學生美感素養與人文精神，由師長指導及家長支持，於全國賽事中創下佳績，今年代表嘉義縣參加全國學生音樂比賽南區決賽，再度獲國樂合奏特優及絲竹室內樂特優，其中絲竹室內樂連續4年獲得特優，國樂合奏連續8年特優。

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就讀臺南藝術大學中國音樂學系的鄭宛斳與母校文昌國小學弟妹一同演出。（文昌國小提供）

音樂會昨在嘉義大學民雄校區演藝廳登場，眾多來賓、家長及社區民眾到場欣賞，曲目內容多元，涵蓋傳統國樂經典與富有童趣的創新樂曲；就讀國立臺南藝術大學中國音樂學系的校友鄭宛斳返校擔任笛子協奏演出，象徵薪火相傳，也激勵更多孩子勇敢追逐夢想。

賴英杰說，國樂教育不只是培養演奏技巧，更重視學生品格與態度的養成，學生透過團隊練習學習合作與責任，培養毅力與自信；感謝學校行政團隊、國樂教師群、協助籌辦音樂會的同仁及支持孩子學習的家長與社區人士，讓孩子安心學習、勇敢追夢，在音樂舞臺上盡情展現自我。

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