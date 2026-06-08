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親子飆戲劇工作坊招生 8月23日粉墨登場

2026/06/08 14:33

親子飆戲劇工作坊為親子提供飆戲舞台，創造回憶。（高市社教館提供）親子飆戲劇工作坊為親子提供飆戲舞台，創造回憶。（高市社教館提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市社教館「親子飆戲劇工作坊」今（8）日開放網路報名，今年邀請豆子劇團安排生動活潑的戲劇課程，所有學員將於8月23日登上社教館演藝廳舞台，參與的「巨星成果發表會」，為暑假留下回憶。

親子飆戲劇工作坊為孩子創造暑假難忘回憶。（高市社教館提供）親子飆戲劇工作坊為孩子創造暑假難忘回憶。（高市社教館提供）親子飆戲劇工作坊每年都吸引許多親子參加。（高市社教館提供）親子飆戲劇工作坊每年都吸引許多親子參加。（高市社教館提供）

高市社教館表示，完成網路報名並取得報名序號後，須於6月8至17日內繳交報名表、報名費及相關資料，才算完成正式報名程序。

戲劇坊規畫兩大組別，分別為「兒童戲劇坊」與「親子（祖孫）戲劇坊」。「兒童戲劇坊」招收目前就讀國小3至6年級學生，共90名，規36小時戲劇培訓課程，報名費僅800元；「親子（祖孫）戲劇坊」則以國中以上學生暨家長為對象，開放親子或祖孫共同報名，共13組26名，安排30小時互動式戲劇體驗課程，每人600元。

社教館表示，課程由豆子劇團專業師資帶領，循序漸進引導學員從肢體開發、聲音表達、角色塑造到舞台演出，逐步培養自信心、表達力及團隊合作能力。

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