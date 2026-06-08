吟詩不是華語的專利 「鹿江詩人節」614號召大家用客語吟詠靜夜思

鹿江教育基金會創會董事陳文政（右後）、執行長陳玉蟾（左前）等，邀大家614一起到鹿江立石公園，玩石頭、享受現代詩人吟詩作對的樂趣。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕大家耳熟能詳的〈靜夜思〉、〈憫農詩〉若用客語吟詠，會生出怎樣的味道？迎接端午詩人節，財團法人鹿江教育基金會下週日（14日）將在橫山鄉桐花之丘公園，舉辦首屆「鹿江詩人節」，邀請大肚國小學童用海陸腔客語吟詠前述唐詩，也邀請關西陶社詩會、橫山文藝協會成員，各自用客家漢詩或山歌詠頌眼前美景，大家一起來當快樂的現代詩人。

新竹縣橫山鄉桐花之丘公園，就在增昌大橋往內灣方向途中，景緻優美，遠眺就可見圖遠方、白色的大山背樂善堂觀音聖像。（記者黃美珠攝）鹿江立石公園就是橫山鄉的桐花之丘公園，公園所在原是河川地，遍地是大小石頭，可就地取材，享受立石、彩繪石頭的樂趣。（記者黃美珠攝）

鹿江教育基金會創會董事陳文政說，很多人都誤以為唐詩宋詞只能用華語吟詠，其實台語、客語也都可以。特別是客語有讀音跟白話音的差別，這次鹿江詩人節上，橫山文藝協會成員們雖用客家山歌來參與，但也特別呼應七言絕句，準備了7字客家山歌來展現。

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基金會執行長陳玉蟾說，他們去年開始認養橫山鄉桐花之丘公園，去年把源自關西的立石比賽移師到這裡舉行，桐花之丘公園內因為遍地是石頭，陳文政等在現場做了不少立石創作，所以又名為「鹿江立石公園」，環境清幽，遠望就可以看到站在大山背的樂善堂觀音聖像。

所以搭配現場地景地物，鹿江詩人節也將邀請書畫家陳岸、謝長有、陳昶澤、姚植傑、詹義隆等，用壓力克顏料當場在大石頭上揮毫創作，同時也將邀請來客，或在石頭上寫書法，或做石頭彩繪，大家邊聽著客語或台語的詩詞或客家山歌接力秀，邊一起玩石頭，用現代、有趣的方式過端午。

橫山大山背觀音聖像眼皮下就是桐花之丘（鹿江立石）公園。（記者黃美珠攝）

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