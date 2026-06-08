胡瀞云鋼琴演奏會6/27新竹開演 免費索票入場

國民黨立委徐欣瑩號召鄉親，一起進場欣賞國際知名鋼琴家胡瀞云的演奏會。（徐欣瑩辦公室提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕留美鋼琴師胡瀞云將在6月27日下午3點在新竹縣政府文化局演奏廳舉辦演奏，國民黨立委徐欣瑩邀請愛樂人把握機會一起來欣賞，但因座位有限，採線上預約登記方式，提供索票免費入場欣賞。索票通知將在下週一（15日）起陸續寄送，取票地點則是國民黨立委徐欣瑩位於竹北光明6路297號的辦公室。

徐欣瑩說，這次的演出是她邀請胡瀞云回來的。她和胡瀞云相識已久且稱得上是知音，而為了讓孩子有近距離親近大師的機會，她還請胡瀞云舉辦指導演奏會，這是她在拜訪縣市首長的請益之旅之外，另外獻給新竹縣民的活動，希望新竹縣的孩子們不用遠行，也能近距離向世界級音樂家學習。

請繼續往下閱讀...

徐欣瑩說，胡瀞云是首位榮獲「魯賓斯坦國際鋼琴大賽」最高獎項的華人鋼琴家，也是美國「紐約藝術家協會國際大賽」最高獎項得主。胡瀞云憑藉精湛的琴藝，在國際樂壇發光發熱，巡演足跡遍及全球50多國。從紐約卡內基音樂廳、林肯中心，到美、歐、亞洲各大知名音樂殿堂，她的演出總能深深打動觀眾、場場音樂會座無虛席

胡瀞云在美國費城創辦國際音樂節，同時任教於伯克利波士頓音樂學院、天普大學，多年來培育無數優秀的音樂人才，將對音樂的熱情持續傳承給下一代。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法