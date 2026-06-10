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大地畫會49週年特展登場 「藝奇趣」畫出大地之美

2026/06/10 10:00

劉文煒作品〈大溪風景〉。（大地美術研究會提供）劉文煒作品〈大溪風景〉。（大地美術研究會提供）

〔記者甘麗梅／台北報導〕由台北市大地美術研究會主辦的「藝奇趣-大地畫會49週年特展」，即日起至6月14日在中正紀念堂1樓藝廊展出，展品包括近百幅水彩、油畫、油彩及壓克力等複合媒材作品，藝術家們透過作品展現出豐富的形式與語彙，有的著重筆觸與結構的內在節奏，有的則強調情感流動與空間層次的表達，在傳統基礎上不斷轉化與創新，使作品既保有文化根源，又展現出當代視覺張力。

邱凡庭作品〈絢麗西門町〉。（大地美術研究會提供）邱凡庭作品〈絢麗西門町〉。（大地美術研究會提供）

主辦單位表示，展覽主題「藝奇趣」中的「奇」與「趣」，並非單純追求表象的新穎，而是將創作過程內心的好奇，轉化為趣味感知的探索，尤其是創作者、觀賞者與導賞者之間的互動參與詮釋，更是每一位參展者最大的期待。

蔡益助作品〈台灣本土唯一的火山〉。（大地美術研究會提供）蔡益助作品〈台灣本土唯一的火山〉。（大地美術研究會提供）張惠如作品〈藍花楹〉。（大地美術研究會提供）張惠如作品〈藍花楹〉。（大地美術研究會提供）

主辦單位指出，本次展覽亦特別緬懷已辭世的指導老師劉文煒教授。劉教授長年致力於藝術教育與創作指導，他所留下的榜樣、諄諄教誨的語彙以及珍貴的文獻資料，是研究會重要的資產，其治學態度與創作精神深深影響研究會成員。

台北市大地美術研究會成立至今50年，持續以畫會友、砥礪畫藝，共同探尋美的存在根源。

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