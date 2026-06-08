《神木之島》紀錄片與衍生書未獲授權 「找樹的人」：不接受不尊重著作權行為

《神木之島》紀錄片全台票房破1600萬元，衍生同名書作更是已經二刷，卻傳出未和「找樹的人」團隊正式簽署書面資料獲得授權。（神木之島提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕紀錄片《神木之島》票房破千萬，同名書沒上市就二刷，但導演與作者李香秀未獲農業部林試所副研究員徐嘉君和成大合組「找樹的人」團隊授權，「找樹的人」團隊數次去信要求補足程序，李迄今都未補，該書出版社大塊文化宣布將不再版，徐嘉君今（8日）表示不能接受不尊重著作權的行為。

林試所副研究員徐嘉君和成大合組「找樹的人」團隊，尋找並量測台灣巨木，在攀爬量測巨木遇到蜂襲甚至最怕雷擊等，每次量測都是以命相搏。（林試所提供）

徐嘉君團隊在農業部科研經費支持下，和成大合組「找樹的人」團隊，尋找並量測台灣最高樹，曾獲金馬獎的導演李香秀多年前知道徐嘉君找樹計畫，開始跟拍，並製作為紀錄片《神木之島》，該片從5月15日上映迄今，全台票房已破1,600萬元，李也推出由大塊文化出版的同名衍生書作，但不論紀錄片中團隊的肖像權與衍生書使用「找樹的人團隊」拍攝照片的著作權，更引用許多徐嘉君找樹過程的發言和記錄等，李香秀卻都未正式和「找樹的人團隊」簽署書面授權。

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據了解，「找樹的人團隊」曾數度去信請李香秀儘速補足授權程序，但李香秀卻提出包裹式授權，也就是電影、書中照片的著作權等都必須歸李所有，「找樹的人團隊」去信回覆應分流授權，但李迄今都未簽署正式書面授權。

隨李香秀紀錄片與衍生書作未取得授權昨被踢爆，大塊文化今日發出聲明表示，將不再版該部衍生書作。

為找台灣巨木，通常不是在深山就是在準備往深山路上的徐嘉君，在社群媒體還原為何當初會為李香秀的同名衍生書作寫序，則是因李香秀在2個月前向她表示要寫書，她基於保育森林共同理念，在沒看過書稿下就寫推薦序，也坦言「沒看就寫推薦序是我蠢」，也直言李香秀的書用了大量關於她的訪談卻未告知她本人，讓她生氣，但讓身為科學家的她，最不能接受的是書中許多照片並未標註來源，認為這完全不尊重每個人的智慧產出。

日前有收到該衍生書作的徐嘉君也指出，該書中對於許多巨木專業術語有誤解和誤用，也表示該書作若以她的標準打分數，只會在滿分100分中打30分，若李香秀是她的學生，即使李香秀是退休教授，也會請她回去重寫。

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