「東京椿山莊」庭園內的三重塔「圓通閣」，推估該塔建於西元1336年至1392年，大約一百年前移建此地。下方湧起的即是「東京雲海～八雲～」。（陳美祥攝）

〔藝文頻道〕一般人前往東京，有的熱愛時尚，有的大啖美食，有人沉浸秋葉原宅文化，有人漫步下町風情，但，東京都內居然能看到雲海？

原來，「東京椿山莊」利用噴霧系統，在占地遼闊的日式庭園中，冉冉生出了雲海景觀。這項創新之舉是該飯店持續推動的「庭園計畫」之一，推出後且獲得了Good Design Award。

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自2026年7月1日起，「東京椿山莊」還將推出升級版庭園演出「東京雲海～八雲～」。「八雲」意指層層疊疊的雲朵，因飯店透過噴嘴數量的增設，讓雲海更顯立體可觀，並透過細節控制或燈光搭配，在一天之中，不同時段都可以欣賞到風情有異的庭園雲海，將近一千盞燈光和音響同步運作，整座庭園好像會呼吸一般。

「東京椿山莊」庭園內、傳說建造於寬文9年（1669年）、源自道教庚申信仰的石塔。（陳美祥攝）

「東京椿山莊大飯店」歷史悠久，然而其最富盛名之處，就是擁有獨一無二的廣大日式庭園，漫步庭園中，除了欣賞雲海，小徑旁有根據江戶時代中期的畫家、伊藤若沖畫稿而製作的羅漢石像；還有傳說建造於寬文9年（1669年）、源自道教庚申信仰的石塔；葫蘆形狀的幽翠池上方，則可見到三重塔「圓通閣」，推估該塔建於西元1336年至1392年，大約一百年前被移建於此地。

「東京椿山莊」庭園內、根據江戶時代中期的畫家、伊藤若沖畫稿而製作的羅漢石像。（陳美祥攝）

除了飯店住客能從客房中俯瞰雲海，一般民眾如果在飯店內消費，亦可參訪「東京雲海～八雲～」。飯店也將在2026年7月1日至9月14日推出「夏の森 Bosco Estivo」套餐；日式料亭「錦水」也於同時期推出「水引草會席」料理。飯店內除了整年販售的「雲海布丁」，也將於7月1日至8月31日，推出期間限定的「雲海塔」，雪白的奶油雲海上歇著金箔，入口是高雅的百香果香氣。

「東京椿山莊」期間限定的「雲海塔」，雪白的奶油雲海上歇著金箔，入口是高雅的百香果香氣。（陳美祥攝）

「東京雲海～八雲～」7月1日起，每天上午9時到晚上9時，每個小時的四十分，就會發生。晚上6時之後，搭配燈光演出。詳情可上網：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/unkai_lightup/?utm_source=chatgpt.com。

自2026年7月1日起，「東京椿山莊」將推出升級版庭園演出「東京雲海～八雲～」。（陳美祥攝）

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